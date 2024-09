La modelo y la conductora de la televisión argentina, Pampita, es una mujer que no descansa un segundo y constantemente se muestra activa en rede sociales. Además, también tiene una agenda laboral muy demandante y cumple a la perfección cada uno de sus compromisos.

En esta ocasión, la ex pareja de Benjamín Vicuña se encuentra desde temprano en las instalaciones que tiene el Hotel Hilton de Buenos Aires, ubicado en Puerto Madero, que fue elegido como el escenario para albergar la premiación del os Martín Fierro 2024. Allí, pasarán por la previa realizada por Streams Telefe diversos famosos, posteriormente por la alfombra roja y luego se ubicarán en el lugar que se les asignó el Salón Pacífico del prestigioso hotel.

La invitación especial que recibió Pampita por parte de APTRA.

La historia de Pampita.

Pampita y sus palabras en la previa de la ceremonia de los Martín Fierro 2024

Desde las 17:00 hs, Streams Telefe comenzó a transmitir y mostrar la llegada de algunos famosos que se acercaban con antelación para maquillarse y preparar los elegantes look con los que posteriormente se los verá en la alfombra roja y en la premiación.

Entre unas de las primeras en arribar al Hotel Hilton de Buenos Aires se encontró Pampita, quien accedió a responder las consultas de una de las cronistas encargadas de manejar la previa de los Martín Fierro 2024. "Me bañé y vine para acá. Me gusta alistarme y estar en el Hotel. Nos pedimos una hamburguesa, unas papas fritas", comenzó diciendo la modelo.

Pampita.

"Vine con Estefanía Novillo, Zacarías Guedes, Mechi Ugarte y el equipo de siempre. Me dejan impecable. Tengo un vestido que es mío y me lo compré hace varios años, es nuevo. Nunca lo estrené, es nuevo porque no es de esta temporada", expresó en cuanto a la preparación y la prenda que utilizará.

Y agregó: "Me lo había comprado para el Martín Fierro del año de la pandemia, no lo usé. Después usé uno de Elsa Serrano, que se lo había prometido, Se fue postergando el tiempo y nunca lo estrené. Es de color similar al durazno, muy Mirtha Legrand".

La historia de Pampita.

Además, Pampita destacó la alfombra blue. "Viene mi marido, está invitado por APTRA. Digo, porque después dicen que se cola y no, siempre mandan dos invitaciones. Yo estoy nominada por jurado de Showmatch, también está nominado Los 8 escalones. Espero subir tres veces y que ganemos todo", explicó sobre la presencia de Roberto García Moritán y las nominaciones que recibió por su participación en diferentes productos.

"Este premio lo respeto y valor mucho. Siempre es un gran sueño llevarse una estatuilla a casa, es muy nuestro este premio", afirmó con una gran sonrisa y orgullo de ser parte de una nueva celebración de los Martín Fierro 2024.

Pampita y Roberto García Moritán,

"Es como un reality esto, ¿será que vuelve 'Siendo Pampita'? No sé. ¿Por qué no? Me gustaría, sería una tercera temporada. Remodelaron todo: empapelaron todo, hicieron los baños nuevos y las habitaciones, cambiaron los muebles. Está divino el Hotel", culminó diciendo Pampita.

