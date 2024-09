La influencer y madre de Anita García Moritán, Pampita, viene teniendo una agenda bastante agobiante pero siempre la afronta con gusto, predisposición y una hermosa sonrisa. Durante el último tiempo recorrió Estados Unidos, España, México, la Patagonia argentina.

La esposa de Roberto García Moritán retornó de su estadía en diferentes lugares del mundo y le tocó nuevamente retomar la rutina habitual de su vida en Buenos Aires. Recientemente fue parte de uno de los desfiles de Benito Fernández y un evento de L'Oréal.

Pampita.

Pampita respondió acerca de los rumores sobre una ruptura amorosa con Roberto García Moritán

El último tiempo la tuvo a Pampita recorriendo diferentes rincones o lugares del planeta Tierra y eso la mantuvo un poco alejada de su pareja e hijos, si bien pudo pasar un tiempo con ellos en Estados Unidos mientras se desarrolló la Copa América 2024 y cuando disfrutaron de la nieve en la Patagonia argentina.

En la actualidad, las redes son muy importantes y en muchos casos siembran diferentes tipo de especulaciones ya que muchas veces especialistas o los propios seguidores de las diversas figuras de nuestro país analizan likes, comentarios y seguimientos de las mismas.

Pampita en México.

En este marco, la cronista de 'Implacables' de Canal 9 entrevistó a Pampita y consultó si había visto algo sobre los rumores que se instalaron sobre una crisis con Roberto García Moritán por no likearse, entre otras cosas. "No me entero de nada de eso porque estoy muy feliz con mi presente, en todo sentido. De pareja, familiar y laboral”, respondió con firmeza la modelo.

En esta sintonía, complementó: "Tengo la suerte de que tengo mucho trabajo y justo esos trabajos se dieron fuera del país. Son cosas que no me puedo perder en la vida, tengo que disfrutarlas. Y pagan un montón. Mi familia me acompaña y me recontra banca".

Pampita y Roberto García Moritán.

Otro de los interrogatorios acerca de una lo que podría haber generado una pelea o diferencia con Roberto García Moritán que acercó la periodista fue por la foto que compartió junto a Benjamín Vicuña en el cumpleaños de uno de los niños que comparten: "Yo lo que pienso es que algún día van a dejar de hinchar con esas cosas, con esos inventos locos, y se van a acostumbrar a que somos una familia que le pone todo el amor del mundo a la crianza de los chicos. Nos van a ver en miles de eventos juntos".

Benjamín Vicuña y Pampita.

Por último, Pampita concluyó el tema y terminó con los rumores que instalaron la ruptura de su amor con el dirigente político y padre de Anita García Moritán: "Solo espero que dejen de hacer uso de su imaginación”.

BL