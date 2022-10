Martín Insaurralde grabó un tierno video de su hija Chloe imitando a Jesica Cirio: "Como mamá"

Martín Insaurralde logró inmortalizar el momento justo en el que su hija Chloe dejaba en evidencia la profunda admiración que siente por su madre. La niña de tan solo cuatro años de edad, expresó que quiere verse como Jesica Cirio y por ese motivo estaba preocupada por imitar su look.

Jesica Cirio es una de las mujeres más bellas de nuestro país y como tal, es referente de muchas mujeres. Sin embargo, su principal admiradora evidentemente es su hija Chloe quien al momento de elegir su ropa, busca que su obligo quede al descubierto, tal como suele lucirlo su mamá.

Martín Insaurralde, Chloe y Jesica Cirio.

En una tierna charla que mantuvo con su papá, Chloe expresó que se quiere parecer "a mamá". "¿Ves cómo queda? Me puse el pantalón así, pero no sé cómo hace", comentó la niña intentando hacer que su remera quede como si fuese un top. Seguido a eso, Martín Insaurralde respondió: "Le vamos a preguntar para ver cómo hace mamá".

Al ver que no conseguía que la remera le quede como quería, la pequeña optó por elegir una más corta y manifestó: "Está más linda". Aunque eso no es todo, ya que la preocupaba que todavía le faltaba maquillarse: "Me tengo que maquillar y todo porque tengo que modelar". Sin dudas todo lo que haga su mamá es una inspiración para Chloe.

Jesica Cirio reveló el problema que tiene con su hija y definió su caracter

Con total sinceridad, Jesica Cirio reveló qué es lo más difícil para ella como madre: "Me cuesta muchísimo ponerle límites. De hecho, este año me propuse ser más firme y estricta con ella porque siempre termino pidiéndole al padre que sea la autoridad de la casa y no debe ser así, lo sé perfectamente".

Como si eso fuera poco, la conductora agregó: "A veces me encuentro diciéndole: 'Chloe, si no hacés tal cosa se lo voy a contar a tu papá' y está mal: tiene que respetarme tanto como a él. Pero admito que es un tema en el que voy a trabajar mucho este año porque no es algo que me salga naturalmente".

Jesica Cirio y Chloe.