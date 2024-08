Martín Ku, "El Chino" y su novia, Marisol, en una exclusiva producción de fotos con CARAS

Martín "El Chino" Ku y su novia María del Rosario Sosa Unzaga fueron elegidos para protagonizar la última campaña de fotos de la peluquería @roda.hairstylist, en la que evidenciaron su química y complicidad. Pura pasión, el ex participante de Gran Hermano y su pareja contaron que cuando se vieron por primera vez sintieron “un flechazo, un amor a primera vista”.

Martín Ku y Marisol, modelos por un día.

"Salimos desde hace cuatro años y siete meses. Nos conocimos en un gimnasio, hacíamos la misma rutina. Nos seguimos en Instagram: charlamos por ahí, después por WhatsApp y la conexión fue inmediata. Así se fueron dando las cosas y comenzó nuestra historia”, destacó la pareja, feliz.

Martín "El Chino" Ku contó cómo conoció a su novia: en un gimnasio.

Además, el ex hermanito y su chica conviven junto a Arturo, el galgo rescatado del maltrato que adoptó “El Chino” tras salir del reality conducido por Santiago del Moro.

“Somos pasionales y muy unidos. Desde el primer momen to conectamos y nos divertimos juntos. Tratamos de cuidar los detalles en la relación y distribuirnos bien las tareas en el hogar. Somos una hermosa familia con Arturo”, agrega Marisol sobre sus días en el departamento que alquilaron en Capital, mientras esperan que les den la casa que Martín ganó en “Gran Hermano”.

Martín y su novia, a pura complicidad.

“El Chino” es oriundo de Viedma, con ascendencia asiática. “Cuando le preguntás a un argentino soy chino, pero cuando le preguntas a un chino soy argentino... Mi vieja es de China y mi viejo de Taiwán pero vinieron a probar suerte en Argentina”, afirmó quien se hizo popular rápidamente en “GH” y se convirtió en uno de los favoritos en la primera semana del juego.

María del Rosario es traductora Pública de Inglés (USAL) y Profesora de Inglés.

“Fue hermoso ver todo lo que hizo ella desde afuera para apoyarme. Nuestro amor es muy fuerte. Es la mujer de mi vida, con quien quiero ser padre y envejecer juntos... Ah y me encantó como le quedó la nariz”, confesó entre risas Martín sobre su novia.

María del Rosa rio es traductora Pública de Inglés (USAL) y Profesora de Inglés y mientras su novio estaba dentro de la casa fue un apoyo fundamental para potenciar el apoyo del público, que logró eliminar a Juliana “Furia” Scaglione otra de las protagonistas de la competencia.

Desde que salen, ambos comparten en sus redes sociales sus viajes y su pasión por el fútbol. En varias de sus fotos, se los ve en la cancha, efusivos y cariñosos viendo a la Selección Argentina.

“Somos compañeros de rutas y de vida. Celebro y agradezco todo lo vivido y lo que nos queda por disfrutar. Me encantaría capacitarme y seguir traba jando en el medio. Me gusta mucho el streaming y me divierte participar como panelista en los programas”, concluyó “El Chino” antes de ir a pasear por los bosques a Arturo.

(Producción: Sol Miranda) Agradecimientos: Máximo Roda @maximo.roda. Pelo, corte y color: María Laura Rizzo @merylaurizzo (Make Up) Para RODA HAIR STYLIST (@rodahairstylist) WhatsApp: 9 11 2600-5716. @juncalsastreria, @maniacca. Estilismo: Sol Miranda