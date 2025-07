El vestido red que eligió Pampita para pasear por las calles de New York

Pampita es una de las modelos más queridas por todos. Su gusto en la moda timeless y elegante le permitió tener un guardarropas muy seguido por los amantes de la moda y el fashionismo. En diversos eventos o viajes que realiza, no duda en demostrar lo mejor de sus looks y se lleva los halagos de sus seguidores. En estos últimos días, disfrutó de turísticos paseos por New York, donde no dudó en marcar las tendencias de la próxima temporada de verano, y lució un llamativo vestido total red que enamoró.

El vestido total red de Pampita

Total red y elegante: el vestido de Pampita para New York

Mientras que en la Argentina llegó el invierno con tapados, chalecos y trajes sastreros ideales para eventos exclusivos, en Estados Unidos reina el verano y las altas temperaturas. Tras días de trabajo y una polémica que la puso en la mira de los medios de comunicación, Pampita decidió alejarse de todos ellos y disfrutar de las hermosas calles de Nueva York. Con amigas y unos looks que enamoran a los seguidores, se volvió tendencia en las redes sociales.

El vestido total red de Pampita

A través de su cuenta de Instagram, compartió las mejores postales de sus días allá, que aún disfruta. En el primero, caminó por Broadway y almorzó en un reconocido restaurante italiano. Sin embargo, para su segundo día, decidió ir por los lugares más icónicos de la Gran Manzana. Desde su visita al Empire State hasta la Terminal Grand Central, la modelo desplegó uno de sus mejores looks para el próximo verano argentino, perteneciente a una de las cápsulas que tiene en una exclusiva marca de ropa.

El vestido total red de Pampita

Carolina Ardohaín buscó marcar la elegancia con un toque llamativo que la hizo diferenciarse de todos. Para eso, lució un vestido total red de estilo romántico. El mismo tiene un diseño sin mangas y un ajuste ceñido en la parte superior que resalta la figura. La falda de corte campana le da movimiento y frescura al atuendo. La modelo cerró el look con una cartera negra, con cadenas, y unos tacos stiletto un rojo más oscuro, para que combine con la prenda principal.

El vestido total red de Pampita

El vestido total red de Pampita

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios halagando su elección, de parte de sus seguidores y expertos fashionistas. Pampita volvió a demostrar que su estilo elegante es el ideal para todas las ocasiones, y que puede lucirse de manera cómoda en cualquiera de los lugares que visita. Sin embargo, el viaje por New York aún no terminó, y promete lucir más looks que muestren un poco de lo que se va a vivir en la próxima temporada de verano.

A.E