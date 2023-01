Maru Botana reveló que su hija trabaja como empleada doméstica en Hawaii

Este fin de semana, Maru Botana reveló que Lucía, se encuentra trabajando como empleada doméstica en Hawaii. En comunicación con el programa Si pasa, pasa, de Radio Rivadavia, la pastelera afirmó ser "una mamá muy abierta" con respecto al tema.

“Está instalada y muy feliz trabajando. Es una manera de independizarse y gana 40 dólares por hora”, comenzó contando Maru Botana.

En esa misma charla,, una de las integrantes del programa le consultó a la cocinera: “¿Qué hacés si uno de tus hijos te dice que se quiere ir de Argentina?”, a lo que ella respondió, muy segura: “No me gustaría porque amo a mi país, pero hoy en día los chicos hacen ese intercambio”.

"Me divierte que mis hijos me ayuden y poder transitar mi vida con ellos. No me asusta que crezcan”, dijo la pastelera. Y agregó: “Me nutro de sus experiencias, lo valoro y los aliento”.

Maru Botana sobre el sufrimiento de sus hijos por las críticas: "Van caminando y les dicen cosas"

Muchas veces, las redes sociales son una pesadilla para los famosos. Maru Botana es una de las famosas que es víctima de los haters y blanco de críticas en el universo 2.0. Invitada al ciclo conducido por Luis Novaresio, Debo decir, la cocinera se sinceró sobre el impacto que estos dichos en su contra tienen en sus hijos.



“Tengo los chicos grandes, tengo familia y cuando te afecta a vos no es nada, pero cuando empieza a afectar a los demás...”, comenzó Maru haciendo referencia a sus chicos, Agustín (22), Lucía, (20), Matías (18), Sofía (16), Santiago (14), Juan Ignacio (11) e Inés (9).



Fue entonces que Luis Novaresio quiso saber más y ella hizo referencia a las recientes palabras de Damián, el pastelero ganador de Bake Off Argentina 2020, que salió abiertamente a criticarla por la receta de sus macarons.



“No quiero hablar mal de nadie, pero tuve un caso específicamente por una receta. Le tuve que explicar a uno de mis hijos que no voy a dejar de ser Maru Botana porque alguien dice que hice algo mal”, dijo Botana.

“Le tuve que explicar que no voy a dejar de ser Maru Botana porque alguien dice que hice algo mal.Le dije ‘¿Sabés qué, gordo? Si a esta altura de mi vida tengo que bajarme a explicar una receta, y... la verdad es que hice todo mal’”, datalló sobre la charla con su hijo Agustín.

“El otro día la de 16 me dijo: ‘me enojé con uno porque me dijo algo de vos’”, contó Maru Botana. La joven recibió un comentario por la multa de 4,3 millones de pesos que el gobierno bonaerense le impuso a la familia por no haber cumplido la cuarentena en un hotel tras volver de Europa.



Entonces, la chef explicó que su hija la defendió de los comentario. Sin embargo se lamentó por lo que sus hijos tienen que soportar a diario: “Me encantó, pero ya les pasa eso, ¿entendés? Van caminando y les dicen cosas”.