La lujosa casa de Maru Botana en Tigre en donde vive con sus 7 hijos

Si hablamos de lujos, Maru Botana no se queda atrás y eso lo demuestra con la impactante casa que posee en Tigre. La chef y su esposo, el ingeniero agrónomo Bernardo Solá, vive en una inmensa propiedad junto a sus 7 hijos.





Se trata de una espaciosa casa, de aspecto sencillo de 900 m2 totales con quincho, playroom, dos comedores, huerta y parque.

Fue la cuenta Ricos y famosos de Twitter la que mostró las fotos de la morada de Botana que está valuada en unos u$s 1,8 millones de dólares.

[HILO] La armoniosa casa donde vive Maru Botana con sus 7 hijos en un exclusivo country de Tigre.

La propiedad se encuentra dentro de un country ubicada muy cerca de las canchas de tenis y áreas comunes del barrio lo que la hace ideal para la familia que disfruta de hacer actividades al aire libre, en especial Maru que suele entrenar desde muy temprano a la mañana y otro rato durante la tarde.

"A diferencia de lo que muchos creen, Maru no tiene tantos cuartos y sus hijos duermen de a varios en cuartos divididos entre mujeres y varones. Pero si cuentan con un cuarto para invitados de sus hijos con 5 camas, un baño y un mini playroom", revelan desde la página.

Además, durante la cuarentena por el coronavirus,

aprovechó al máximo el espacio de su casa para compartir diversas recetas en las que sus hijos también intervinieron. De hecho, Botana cuenta con una huerta en su casa y con un espacio de fogón en donde realiza comidas a la parrilla.

Al haber tantos chicos en la casa, Maru preparó su parque con hamacas, toboganes, mesas para hacer picnics con amigos y hasta un toro mecánico.

El emotivo mensaje de Maru Botana a su hija Sofía tras cumplir 15 años

Sofía, la hija de Maru Botana cumplió 15 años y su mamá no quiso dejar pasar este momento tan importante en la vida de la joven para dedicarle un emotivo posteo en las redes sociales.



Junto a varias fotos de su hija, desde la infancia, Maru escribió: : "Feliz cumple mi Sofita linda. No sé cómo empezar, a veces se me hace una laguna en esta vida tan intensa que llevo. Pero si hay algo que nunca olvidaré son mis partos, momentos tan especiales. Vos llegaste bien, tranquila y eras tan linda que cuando papá me preguntó le dije 'es como una muñequita'. Siempre como predomina en esta casa, una chiquita bien plantada y con su carácter", le dedicó.

Luego, continuó: "Naciste muy seguidita de Mati y desde el momento uno fueron bien pegaditos. Algo que siempre disfruto es el amor que se tienen. Tenés mucha fuerza Sofita y una presencia que ilumina. Desde que sos chiquita, que parecés más grande de lo que sos. Me ayudaste y lo seguís haciendo muchísimo con Juani e Ine", siguió.