El ganador de Bake Off fulminó a Maru Botana: "Esa gente está en la tele"

Maru Botana les explicó a sus seguidores de Instagram una receta de Macarons. Luego del paso a paso, la reconocida pastelera mostró el producto terminado. Pero una vez publicado, recibió una gran cantidad de críticas, una de las más resonantes fue la de Damián Basile, el ganador de Bake Off.

En un video que compartió con sus seguidores se manifestó sorprendido: "No puedo creer que haya subido eso. Con lo que cuesta la harina de almendras, con lo que cuesta hacer macarons!", dijo y agregó: "Me imagino a esa gente siguiendo esa receta y tirando la mercadería porque no les salen, porque le van a salir mal" y finalizó indignado : "Y esa gente tiene lugar en la tele".

Los Macarons que hizo Maru Botana fueron criticados duramente por Damián Basile, ganador de Bake off.

En otra publicación con la imagen de la creación de Maru agregó: "Que le saquen el título o el celular No puede salir a decir que esos son macarons cuando uno se mata tanto para hacerlo".

Tras su crítica, Damián mostró su receta en la que se puede ver en detalle los cuidados que tiene para que salgan los macarons ricos y prolijos.

Damián Basile mostró su versión de los macarons.

LP