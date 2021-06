Masterchef Celebrity 2: cuándo y a qué hora es la final

La final del Masterchef Celebrity 2 tiene expectante a toda la Argentina. Tras la última eliminación de Sol Pérez, el ganador del certamen estará entre Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa.

El jueves 24 de junio es el día elegido para la gran final que podrá verse en la pantalla de Telefe, allí las dos celebridades deberán batallar para convencer a los exigentes jurados.

La gran final será a las 22.00 horas del jueves. Considerando que la emisión del jueves será sólo de media hora, por ende se cree que la competencia real de la final se de el día de hoy y para el día de mañana quede algún momento especial junto al gran anuncio de quién será el ganador de la segunda edición de Masterchef Celebrity.

Georgina Barbarossa anticipó como será la final de MasterChef Celebrity 2

La final de Masterchef Celebrity 2 viene con expectativa en auge, a medida que se acerca la final. Así, la final fue entre Claudia Villafañe y Analía Franchin, en esta segunda edición el ganador estará entre los participantes que quedan: Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Sol Perez.

Aunque todo ya está grabado, los participantes firmaron un acuerdo de confidencialidad para no revelar quiénes son los finalistas y mucho menos el ganador. Sin embargo, el sábado por la noche involuntariamente Georgina en el programa PH, Podemos hablar "deschavó" quien es uno de los finalistas. Y no es otro que ella misma. En el programa estaban invitados además Alejandra Maglietti, Dady Brieva, Tomás Dente y Karina Gao. En una de las consignas que se plantean en PH, Andy Kusnetzoff invitó a que contaran si habían vivido una experiencia paranormal.

"Yo creo que cuando se van nuestros seres queridos están en otro estrato. Y hace poco se murió mi mamá. y yo siempre le decía: 'Vieja, de alguna manera...' Hablábamos mucho de la muerte. Nunca fue un tabú para nosotros porque todos nos vamos a morir. 'Vos de alguna manera avisame que estás', le decía yo. Yo vivo con mi sobrina lucía que vino a estudiar teatro de Córdoba. Y de repente estábamos así, y en el pasillo de casa, no había corriente de aire, todos los cuadros y las fotos praaaaaa (hace el ademán de que muchas cosas caen al suelo). Y Lucía va a mi vestidor y me dice, '¿vos tiraste todos los collares?' Le digo que no y veo todo tirado en el piso. 'Vieja, pará de armar quilombo, todo bien, pero no me rompas toda la casa. Presentate pero posta, no así.' le dije. Después no tuve más noticias de la vieja", contó Goergina Barbarossa.

El relato no terminó ahí. Enseguida hizo mención al reality en el que participa. "Haciendo Masterchef yo siempre decía 'ay Vieja, tu receta. Y me faltaba una receta, porque viste que tenemos que preparar un menú para la final...". ¿Cómo dijo? ¿Un menú para la final? Y si, se deschavó y spoileó que ella misma es una de las finalistas. Al menos no reveló contra quién competirá, aunque en las redes arreciaron los mensajes entre sorprendidos e indignados porque trascendió uno de los finalistas del certamen y encima se supo en el mismo canal en el que se emite Masterchef.