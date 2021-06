"Masterchef Celebrity 2": estos son los dos participantes que llegan a la gran final

Fueron 16 concursantes los que arrancaron "MasterChef Celebrity 2” y ahora finalmente y después de mucha espera y polémicas en la cocina se definió quiénes se enfrentarán en la gran final de este jueves.

En una nueva emisión del ciclo de Telefé y de cara a lo que será la definición del certamen se supo quiénes ocuparán los puestos en la final que se disputaron Gastón Dalmau, Sol Pérez y Georgina Barbarossa.

Los participantes tuvieron un desafío de postas que los tuvo corriendo por diferentes estaciones de cocina preparando platos con ingredientes sorpresas que fueron descubriendo a lo largo de la competencia.

El esfuerzo de los tres participantes fue parejo, sin embargo la palabra final la tuvo el jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

El primer elegido para la final fue Gastón Dalmau quien se destacó con su plato por encima de sus compañeras. Luego, para completar a la segunda finalista, el jurado eligió a: Georgina Barbarossa para la gran final que se podrá ver el jueves 24 de junio desde las 22:00 en la pantalla de Telefe.

Christophe Krywonis se arrepiente de rechazar "Masterchef Celebrity 2"

l cocinero francés Christophe Krywonis parece no estar muy contento con su presente laboral. Es que después de haber vivido una supuesta tensión en el programa de Mariana Fabbiani por el monto de su sueldo, ahora estaría viviendo en carne propia el arrepentimiento por no haber aceptado ser parte de Masterchef Celebrity 2, el éxito de Telefe.



Según informó La Pavada de Diario Crónica, Christophe no está muy contento con el rendimiento del programa de Mariana Fabbiani mientras sus ex compañeros arrasan en el rating. Recordemos que los números de “Lo de Mariana” son bajos y el viernes pasado su competencia, “Flor de equipo”, la duplicó en el promedio.

