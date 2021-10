Masterchef Celebrity: la mamá de Leo Messi rompió el silencio y contó por qué no va a participar

Celia Cuccitini, mamá de Leo Messi, fue una de las figuras que se mencionaron para la tercera temporada de Masterchef Celebrity.

Pero la mamá de Leo Messi decidió no aceptar el desafío y, después de las especulaciones, habló con LAM sobre los motivos de esta elección.

Aunque nunca se animó a dar notas, Celia rompió el silencio y se sinceró sobre su participación en Masterchef Celebrity. “¿Por qué no aceptaste Masterchef?”, le preguntó Ángel de Brito y la mamá de Leo disparó: “Porque no. Ahora yo viajo. El 27 (de octubre) ya me voy. Y si todavía no estoy ahí, es porque Lionel no encontraba casa”.

Luego, la rosarina confirmó que se siente feliz por el desempeño de la Selección. “Siempre que gana el equipo, me pongo muy contenta”, dijo y agregó: "Le escribí a Pía porque la verdad que yo nunca doy notas... ¡Bueno, ahora estoy dando una nota!".

La lista de convocados a Masterchef Celebrity 3 ya está casi cerrada y durante esta semana salieron a la luz los nuevos participantes.

Los primeros nombres fueron: la judoca Paula Paretto, Catherine Fulop, el actor Gastón Soffritti, Charlotte Caniggia y Luisa Albinoni. A ellos se fueron sumando el exmundialista Héctor Adolfo “El Negro” Enrique; Denise Dumas, Tití Fernández, el periodista Paulo Kablan, Mica Viciconte, Joaquín Levinton, Juariu, Mery del Cerro y a la Tigresa Acuña.

Wanda Nara fue una de las celebridades mencionadas para participar de Masterchef.

En las últimas horas se dieron a conocer los dos famosos que faltaban para completar los 16 concursantes: José Luis Gioia y Tomás Fonzi, que se animará por primera vez a un formato reality en el que tendrá que cocinar y encantar al jurado con sus platos.

