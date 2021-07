Matías Defederico involucrado en una grave denuncia que implica a una de sus hijas

Matías Defederico una vez más se enfrenta a la justicia por una denuncia de Cinthia Fernández. El ex futbolista se quedó sin su licencia de conducir, debido a que se encontraba manejando y usando el celular, mientras su hija iba en el auto.

Esta historia comenzó después de que Matías Defederico compartiera un video en sus historias de Instagram, allí se lo puede ver manejando su auto y al mismo tiempo que usaba el celular. Pero lo que despertó la polémica es que a su lado en el asiento del acompañante, iba una de sus nenas de 6 años, sin cinturón de seguridad.

Al ver eso, Cinthia Fernández realizó una denuncia formal y este viernes tuvo un dictamen judicial: las autoridades le suspendieron la licencia por 180 días.

Matías Defederico desaprobó la reevaluación psicofísica. En abril de este año, la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó a las autoridades de GCBA suspender la licencia de Defederico por conducir utilizando el teléfono celular y c su hija menor adelante — A N G E L (@AngeldebritoOk) July 2, 2021

Además, Cinthia Fernández detalló que Deferico hace más de una semana que no ve a sus hijas: "Le quiero avisar que las nenas no saben leer, porque él no está al tanto de eso tampoco".

Matías Defederico tras perder el juicio con Cinthia Fernández: "Pagaré lo que tenga que pagar"

Luego de que Cinthia Fernández festejara hoy en "Los Ángeles de la Mañana" que le había ganado el juicio por la cuota de dos años de atraso por alimentos a Matías Defederico, CARAS Digital fue a buscar la palabra del exjugador quien atendió el teléfono y muy amablemente se refirió a la situación que ahora deberá enfrentar.

"La deuda existe, no lo voy a negar. Esta mañana mi abogada me notificó que había salido el fallo favorable a Cinthia y bueno, ahora estoy a disposición de lo que decida el juez. Si tengo que pagar, pagaré lo que corresponda", comenzó diciendo el padre de Charis, Bella y Fran, Matías Defederico.

"Lo único que quiero destacar es que el arreglo que habíamos hecho con Cinthia fue en Grecia, hace dos años, cuando yo ganaba en Euros y hoy que estoy en la Argentina y no puedo afrontar lo que quedamos al valor del Euro. Pero estoy en manos de la justicia, es válido el reclamo y ya veremos cómo me pongo al día. No tengo problema en hacer lo que dictamine un juez. Después también me reuniré con mi abogada y veremos cuáles son los pasos a seguir", le dijo Matías Defederico, a este portal con una tranquilidad notable.