Cinthia Fernández le ganó el juicio a Matías Defederico

Con Ángel de Brito en Miami esperando terminar con su vacunación contra el Coronavirus, Yanina Latorre comenzó en "LAM " dándole lugar a Cinthia Fernández que estaba radiante de felicidad. “Parece ser que la vida de Cinthia Fernández dio un vuelco esta mañana. Recibió una noticia porque por fin la justicia le dio la razón”, comenzó diciendo la esposa de Diego Latorre ya que la angelita le ganó un juicio a Matías Defederico.

“No tengo el documento porque me lo pasó mi abogado con una captura de pantalla. Tengo un gran abogado. Quiero decir que el mérito es de Martín Baclini. Yo no estoy en pareja con él, pero ayudó mucho y fue quien me puso a Bernardo Beccar Varela, que es el abogado de él en algunas cuestiones acá. Para mí es el futuro de mis hijas”, explicó Cinthia.

“Hicieron firme la sentencia de la deuda que tiene por la cuota de alimentos. Estoy esperando hace dos años que pague. Desde ahí mantengo mi casa yo. Él me pasa una parte muy mínima que no fue lo que firmamos”, continuó diciendo para cerrar: "La justicia lo va a embargar. Él tiene bienes y me parece que lo más justo, porque podría ir por el auto o prohibirle la salida del país porque tengo mala relación, jamás lo hice. Voy a ir por la casa, que quiero que quede a nombre de mis hijas, que es donde yo vivo. La mitad es de él y la otra mitad es mía”.

En medio del escándalo con Cinthia Fernández, Matías Defederico fue a pasear con sus hijas

Luego de que Cinthia Fernández contará que sufrió violencia de género por parte de Matías Defederico cuando eran matrimonio y vivían en Ecuador, la expareja comenzó un fuerte ida y vuelta mediático que parece no tener fin. Mientras ella muestra pruebas en televisión, él hace descargos en Instagram diciendo que todo es mentira. Ahora, este fin de semana, luego de mucho tiempo sin ver a sus hijas, el exjugador pudo disfrutar de una salida con ellas y su hermana Macarena.

El exjugador de Huracán, club donde más brilló, se mostró feliz y con Bella, Charis y Francesca en Malloys, en el restó top del bajo San Isidro, donde fueron a almorzar los tres junto a Macarena, la hermana menor de él y tía de las nenas.

"Día con mis princesas y la tía Maqui", escribió Matías Defederico en Instagram junto a una hermosa foto en la que se lo ve abrazado a las pequeñas y a su hermana.

FL