En medio del escándalo con Cinthia Fernández, Matías Defederico fue a pasear con sus hijas

Luego de que Cinthia Fernández contará que sufrió violencia de género por parte de Matías Defederico cuando eran matrimonio y vivían en Ecuador, la expareja comenzó un fuerte ida y vuelta mediático que parece no tener fin. Mientras ella muestra pruebas en televisión, él hace descargos en Instagram diciendo que todo es mentira. Ahora, este fin de semana, luego de mucho tiempo sin ver a sus hijas, el exjugador pudo disfrutar de una salida con ellas y su hermana Macarena.

El exjugador de Huracán, club donde más brilló, se mostró feliz y con Bella, Charis y Francesca en Malloys, en el restó top del bajo San Isidro, donde fueron a almorzar los tres junto a Macarena, la hermana menor de él y tía de las nenas.

"Día con mis princesas y la tía Maqui", escribió Matías Defederico en Instagram junto a una hermosa foto en la que se lo ve abrazado a las pequeñas y a su hermana.

Cinthia Fernández sobre Defederico: "Mi expareja golpeó a una de mis hijas"

Cinthia Fernández estuvo como invitada en Almorzando con Mirtha y reveló que Matías Defederico golpeó a una de sus hijas. Indagada por Juana Viale, la panelista contó cómo fue el suceso de violencia que vivió en el pasado con su expareja.

"Fue en Ecuador. Fue el límite para mi, él me quiso pegar y mi hija estaba al lado y hoy el lugar donde la golpeó lo tiene necrosado", comenzó relatando la mediática en la mesaza del domingo.

Luego, relató: "Es una marca que la tiene para toda la vida. Si le preguntas a mi hija dice: ´Esto me lo hijo mi papá porque me pegó sin querer, le quiso pegar a mi mamá´. Cuando pasó eso él me gritaba: ´Por favor no me denuncies´".

