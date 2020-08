Matías Defederico sorprendió con una declaración de amor a Cinthia Fernández

Matías Defederico y Cinthia Fernández están en una etapa de paz. Hace algunos días, la panelista reveló que su ex pareja va a su casa a visitar a las hijas que tienen en común Charis, Bella y Francesca. Ahora, el deportista tuvo una hermosas palabras para la bailarina en una entrevista.

"Hoy tenemos un gran cariño y diálogo. No es que somos amigos, pero la quiero y voy a querer siempre. Hoy nos mandamos mensajes por cuestión de las nenas y nos reímos. Le dije que me pone muy feliz que estemos así, me da paz interior saber que uno puede contar con el otro. Esto vale la pena y es lo mejor para nuestras hijas", comenzó diciendo Defederico.

Sobre una posible reconciliación, aseguró: "Ya van a hacer 3 años, es un proceso y maduración tanto de ella como mío. Es sanar heridas, rencores, muchas cosas e hijos de por medio… Tal vez alguno de los dos no estaba de acuerdo con la separación y eso no gustó".

"Yo sabía que en algún momento se iba a dar porque somos dos personas buenas que queremos lo mejor para nuestras hijas. Ya maduramos la separación y hoy estamos en un gran momento cómo ex. Y Cinthia también lo dijo, ni yo volvería con ella, ni ella volvería conmigo. Creo que ya lo tenemos asumido y sabemos que lo que hagamos de ahora en más, juntos o separados, es por el bien de nuestras hijas. Pero es por caminos separados. No veo un futuro juntos para nada. Por lo menos en lo personal… y creo que ella tampoco", aseguró en un mano a mano con la revista Paparazzi.

Cerca del final, el futbolista habló de la posibilidad de volver a ser padre en algún momento: "Sí, tendría más hijos. Me encantaría un varón. Este año cumplo 31, estoy más maduro. Con Cin nos llegó todo muy de repente, 21 y 23, al año de tener a las gemelas tuvimos a Fran. Me encantaría el día de mañana volver a formar una familia. También me encantaría estar solo. Pero no estoy cerrado a volver a enamorarme y formar familia".