Mauro Icardi decidió hacerse un radical cambio de look y le dijo adiós a su pelo castaño y le dio la bienvenida al rubio. Así es, el padre de la dos hijas mujeres de Wanda Nara, quiere ir por todo y lo hace desde su imagen.

El futbolista tiene mucho para celebrar. Durante toda esta semana Mauro Icardi había estado muy callado en sus redes sociales, pero, había dejado algunas pistas de que hoy sábado sería un gran día para él, y así fue. El jugador ahora está en la tapa de los principales diario de Turquía.

Mauro Icardi se hizo un radical cambio de look: "Noche increíble".

Mauro Icardi tiene muchos motivos para estar feliz uno de ellos, es por la victoria que su equipo el Galatasaray de Turquía, obtuvo hoy frente al Besiktas. El jugador fue el anotador de los dos goles que le dieron el triunfo a su equipo.

Este cambio de look parece que le sentó muy bien al ex de Wanda Nara, quien hoy triunfa en el fútbol, pero, en el amor, todo está en duda. Mirá todas las fotos de este radical cambio en el look de Mauro Icardi. "Noche increíble, Derby increíble".

El triunfo del Galatasaray, gracias a los dos goles que Mauro Icardi metió al minutos 18 y 59, es el responsable de la sonrisa que invade al jugador argentino y que lo llena de orgullo. Las fotos hablan por sí solas.

El jugador compartió en su cuenta de Instagram, varias historias donde muestra cómo su nombre vuelve a hacer parte de los diarios deportivos para hablar de su talento en el fútbol y de sus habilidades como deportista.

La reacción del entorno de Wanda Nara ante el cambio la felicidad de Mauro Icardi

Tras el posteo en el que el jugador mostró su cambio de look y también todo el book de fotos tras el triunfo del Galatasaray, varias personas del entorno cercano de Wanda Nara reaccionaron.

Una de ellas fue la mamá de Wanda, Nora Colosimo, quien le escribió "Bomber", como le suelen decir en la familia y el sumó un corazón rojo. Kennys Palacios, mejor amigo de la modelo y también su maquillador personal, subió una foto de Mauro Icardi, republicada de su Instagram en la que lo felicita.