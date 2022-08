Mauro Icardi subió un video con Wanda Nara en medio del escándalo

En medio de las versiones cruzadas por su divorcio, Mauro Icardi retomó el operativo conquista de Wanda Nara en redes sociales.

El futbolista se hizo eco de los rumores y compartió un video junto a su esposa, rememorando sus vacaciones en las Islas Maldivas.

Las imágenes fue acompañado por una reflexión en off que hace referencia al momento por el que atraviesa la pareja.

“Si hablan mal de ti, déjalos. Porque mientras que esas personas pasan el tiempo chismeando tus viajes, tus logros y tu vida amorosa, tú sigues siendo real, y eso les duele. Les duele que te quieren ver mal y cada día, Dios te bendice”, dice el relato. “Que discurso tan acertado”, escribió Mauro Icardi en el post.

Antes, el futbolista del PSG había compartido otra reflexión en su Insta Stories en la que también mencionó a Wanda Nara, pero que ella no respondió ni replicó. "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”, decía la placa.

La reacción de Mauro Icardi tras el anuncio del divorcio de Wanda Nara

Qué dijo la China Suárez que "vaticinó" el divorcio de Mauro Icardi

Una vez desatado el escándalo, en Socios del espectáculo sumaron a la China Suárez a la polémica.

Paula Varela contó que la actriz habría vaticinado este desenlace en un chat que mantuvo con Mauro Icardi.

"La China en una de los chats que se filtraron en su momento, en el gran WandaGate, ella le dice a Mauro 'yo sé que vos te vas a terminar separando'. Ella lo vio venir", dijo Paula Varela en el programa de El Trece.

La publicación de la China Suárez tras que saliera a la luz el divorcio de Wanda y Mauro