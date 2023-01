Después de los incontables idas y vueltas con Wanda Nara, Mauro Icardi bajó el perfil y se dedicó de lleno a su vida futbolística en el Galatasaray.

El deportista también mostró cómo es su rutina y, mientras Wanda está en Buenos Aires, aprovechó también para disfrutar de las salidas nocturnas en Estambul.

Pero desde la cuenta Gossipeame expusieron a Mauro Icardi quien le dio like a una reconocida figura internacional: Kylie Jenner. Al parecer, el deportista sigue de cerca la vida de la influencer en redes sociales.

Mauro Icardi tuvo un curioso gesto en redes con una súper famosa. Foto: Gossipeame.

Tras el bajo perfil que adoptó en las últimas semanas, Mauro Icardi subió una serie de fotos en su feed de Instagram que generó comentarios entre sus seguidores. Muchos destacaron la mirada triste del deportista y le echaron la culpa a Wanda Nara.

"Brilla Mauro....tenés todas las condiciones...!! Vuela bien alto como el Águila, sobre encima de todo, te mereces ser el centro y feliz", fue uno de los mensajes que le dejaron sus seguidores. "Tiene unos bonitos ojos, pero en esta foto se ven tristes", agregó otro.

Mauro Icardi subió una foto y generó comentarios de sus fans.

Qué dijo Wanda Nara sobre su actual relación con Mauro Icardi

Wanda Nara habló en exclusiva con CARAS y es la tapa de la edición impresa de esta semana. Debido a su paso por Argentina, la empresaria habló de sus proyectos laborales y también cómo sigue su relación con Mauro Icardi.

“Soy una mamá canguro que va con sus hijos para todos lados, y donde voy quieren saber de mi. Lamentablemente a veces se inventan situaciones o se desinforma, por eso tengo que salir a aclarar muchas situaciones. Es parte de esto y ya me acostumbré, lo que nunca me voy a acostumbrar es a que hablen mal de mi y con mala intención. Eso no”, dijo.

Wanda Nara, tapa de la semana en CARAS

Sobre cuándo será su reencuentro con Mauro, la diosa no confirmó la fecha y cómo será la organización familiar. "Tengo propuestas para conducir, y vamos a ver algún formato que pueda combinar con los colegios de mis hijos. Durante quince años prioricé la crianza de ellos, hoy tengo nenes más grandes que puedo manejar de otra forma y que me permiten reencontrarme con lo que más me hace feliz, que es trabajar. Nunca dejé de hacerlo, porque saqué mis marcas de ropa y de maquillaje, pero yo nací para estar en la tele y es el momento. Y como la televisión argentina no hay, tiene esa competencia minuto a minuto que en otras partes del mundo no se da.