Este 2023 Mauro Icardi se muestra como todo un padre moderno que se maneja en los contratos sociales propios de una sociedad que poco a poco va cambiándose sus viejos paradigmas.

Desde que se conocieron los fuertes escándalos que hubo detrás de la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, el jugador y la modelo ahora buscan reivindicar la imagen, y parte de esto son estas muestras de cariño y de amor que se tienen todos, pese a que están separados.

Mauro Icardi tuvo una velada especial con sus hijas: "Mis chicas".

En las últimas horas Icardi compartió una nueva foto de él junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella, rumbo a una noche o velada en la que el padre "soltero" se dedica al cien por ciento a sus hijas, mientras Wanda Nara puede realizar, también, sus sueños como empresaria y mujer independiente que es.

"Saturday night with my girls", escribió el jugador. La frase en castellano es: "Sábado por la noche con mis chicas". Los tres van con looks muy cancheros y listos para disfrutar de una hermosa velada de padre e hijas.

Mauro Icardi tuvo una velada especial con sus hijas: "Mis chicas".

El tiroteo entre Mauro Icardi y Wanda Nara

En el mundo de Wanda Nara y Mauro Icardi todo puede pasar, cualquier cambio en sus vidas personas, puede girar a que estén de nuevo juntos.

Mauro Icardi tuvo una velada especial con sus hijas: "Mis chicas".

En uno de los posteos donde Icardi se mostró con sus hijas, escribió: "Mis princesas eternas". Wanda, muy atenta a los posteos de todos, le respondió con una certera expresión: "Mis amores". Por ahora, el jugador sigue en Turquía mientras la modelo sigue creciendo profesionalmente en Argentina.

S.A.