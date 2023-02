Juliana y Maxi de Gran Hermano: "Somos una pareja pasional y divertida"

Tras ser eliminados de “Gran Hermano 2022”, Juliana ‘Tini’ Díaz (32) y Maximiliano Giudici(36) comparten una nueva vida en Buenos Aires: empezaron una excelente convivencia y están enfocados en capacitarse para persistir en el Espectáculo, más allá del exitoso reality de Telefe.

“Estamos muy contentos, viviendo juntos en un lugar hermoso... disfrutando los momentos fuera de la casa, sin cámaras ni otras personas. Especialmente estamos recuperando el tiempo y poniéndonos al día... a veces no sé de dónde sacamos la energía porque estamos a full con el boom que generó el programa. Afortunadamente nos convocan de varias marcas para trabajar, ya sea para hacer fotos, publicidad o desfiles. Y agradecemos porque era lo que buscábamos. También recibimos propuestas de televisión para panelear aunque formalmente todavía no hay nada concreto después de ‘GH’, que termina a mediados de marzo. Sí Georgina Barbarossa nos becó en su escuela de teatro. Así que ojalá nos lleguen convocatorias para actuar. Vamos a estudiar teatro y todo lo relacionado a los medios de comunicación”, cuenta la santafesina luego de lucirse junto a su novio en una exclusiva producción de fotos para CARAS.

La producción de fotos de Juliana y Maxi de Gran Hermano. Fotos: Pablo Sabaris

“Nosotros superamos nuestra prueba de fuego conviviendo en la casa. Por eso, sabíamos que nos íbamos a llevar increíble y fue mejor de lo esperado: nos organizamos enseguida con las actividades. Y todavía perdura el reencuentro... ja ja... Desde el primer instante que nos vimos, sentimos lo mismo: una conexión inmediata fuertísima, que no pudimos disimular. Te nemos mucha química y piel, a veces no nos vemos durante horas y nos extrañamos. De todos modos, tratamos de tener nuestros espacios y rutinas por separado, como hacer gimnasia y vernos con amigos”, completa el relato el cordobés. La pareja inició su relación a los pocos días de haber ingresado como participantes a “GH 2022”, el 17 de octubre y, desde entonces, consolidaron un vínculo que definen como “predestinado y trascendental”. Si bien su noviazgo en el encierro los alejó del juego y de las estrategias, ambos no se arrepienten de haberse dejado llevar por sus emociones.

“Somos una pareja pasional, hermosa y divertida. Los dos manejamos la misma vibración positiva, la pasamos muy bien, somos muy compañeros... A mí me gusta cocinar y ‘el negro’ me ayuda en todo, nos entendemos como si nos conociéramos desde hace muchos años... Estamos en la cresta de la ola del amor y tratamos de aprovechar al máximo todo lo lindo que nos pasa”, expresa Juliana. “Adentro de la casa nos conocimos un montón y me fui enamorando cada vez más. Cuando empezamos a hablar, con el correr de las charlas, nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común y nuestras pocas diferencias nos complementaban. La verdad no esperaba engancharme y comprometerme así en el programa pero estoy feliz de que me haya pasado con ‘Juli’ porque somos un equipazo”, confiesa por su parte Giudici. “Maxi reúne todas las características que deseaba en un hombre: me demuestra sus sentimientos sin miedos y delante de quien sea, tiene buenos valores, es transparente, amoroso, empático, super ordenado. Más no puedo pedir. Le debemos tanto a ‘Gran Hermano’”, concluye ella mientras él la abraza y besa.

Fotos: @phsabaris

Agradecimientos: Hair y pelo @salomediazok. @aletaricajoyasoficial @masonbuenosaires @undoarg