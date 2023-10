Máximo Menem Bolocco, el hijo de Cecilia Bolocco y el ex presidente argentino Carlos Menem, usa el apellido de su madre. El joven con 19 años explicó su decisión y al mismo tiempo los motivos.

Ante los rumores de un supuesto cambio de apellido legal, el hijo de la miss universo en una entrevista dijo: "Sigo siendo Máximo Menem Bolocco y voy a serlo por el resto de mi vida", expresó el joven.

Al miso tiempo, agregó: "Me siento más representado por el apellido de mi madre, que me crio, siempre ha estado para mí y ha sido mi mamá y papá toda la vida", sostuvo Máximo Bolocco.

Máximo Bolocco y los verdaderos motivos por el que lleva el apellido de Cecilia Bolocco

El joven chileno además, responsabilizó a Argentina por dar información errónea sobre el y la relación con su padre: "Los argentinos agarran a papá con todo, y están mintiendo, porque no, no me los he cambiado". Luego, aseguró: "El Menem sigue ahí".

El hijo del expresidente de la Nación y Miss Universo habló sobre el cambio de apellido por vías legales y dijo: "¿Qué más voy a hacer? Ya ni me molesta. Lo tomo desde una buena perspectiva y me río".

La presentadora chilena Diana Boloccoy tía de Máximo Bolocco, habló sobre la repercusión que hubo en Chile por el cambio de apellido: "Lo encuentro maravilloso a Máximo. Él es dueño de hacer lo que quiera con su vida y con su nombre, y la familia está para apoyar, no para cuestionar".

Máximo Bolocco dejo en claro que el siente orgullo del apellido que tiene del ex presidente de la Nación Caros Menem. El joven dejó en claro que e se siente representado por el apellido materno, el de Cecilia Bolocco.

J.M