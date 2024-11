Quizás fue una de las mejores reporteras o que más le hizo llegar el mensaje de cariño a Lionel Messi en esa entrevista previo a la final de Qatar 2022, pero a partir de ese momento su vida personal y su trabajo en lo medios tomaron cambios rotundos pero positivas. Sofía Martínez cubrió parte del andar de la Selección Argentina campeona del mundo hace casi dos años para la Televisión Pública y dejó en claro su talento periodístico.

Lionel Messi y Sofía Martínez.

Recientemente estuvo junto a Franco Colapinto, con quien protagonizó un cómico ida y vuelta que no tardó en hacerse viral. Pero también reveló una anécdota que sucedió en su infancia y que casi le cuesta la vida para la sorpresa de todos sus compañeros.

Sofía Martínez cuenta la aterradora anécdota que casi le cuesta la vida: "Me pisaba"

Sofía Martínez no solamente es una de las caras de ESPN en diversos programas, sino que también demuestra que es multifacética y que el ambiente de radio es lo suyo. En su pasar "Perros de la calle", programa emitido por Urbana Play y conducido por Andy Kusnetzoff, reveló una vivencia que ocurrió durante su niñez y en donde su destino pudo ser otro.

“Yo creo que lo conté acá, una historia de cuando era chiquitita. Mi viejo se subió al auto en el garaje porque tenía que ir a laburar y no le arrancó el auto. No le arrancaba, no le arrancaba”, comenzó relatando. Y agregó para ir dejando asombrados a todos los integrantes de la mesa: "Se baja del auto a las puteadas, sale mi mamá, le cuenta que el auto no arrancaba, no sabían que pasaba... En eso, pasa la vecina por la vereda y vuelve sobre sus pasos para preguntarles: ‘¿Se dieron cuenta que Sofi está atrás de la rueda jugando?’”

“Yo estaba jugando, sentada atrás de la rueda. Me sacaron de ahí, volvió a darle prender el auto y arrancó. Si hacía marcha atrás, me pisaba", cerró Sofía Martínez respecto al hecho que casi terminó con herida grave o costándole la vida. Como es característico, Andy Kusnetzoff salió de ese momento con un toque humorístico y expresó: "Sofi, hace tres años que trabajas acá. La cantidad de boludeces que dijiste y ¿esto lo contás como algo más? Es la mejor historia que contaste”.

Sofía Martínez.

Sofía Martínez pudo haberse lastimado gravemente, pero eso no sucedió y su vida se convirtió en un sueño hecho realidad debido a que pudo realizarle una entrevista a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial como Lionel Messi y un corredor argentino de Fórmula Uno como Franco Colapinto que revivió el deporte argentino y entusiasma con el potencial que tiene para llevar la bandera de la República Argentina a lo más alto del automovilismo mundial.

BL