El 14 de febrero de 2021, falleció Carlos Menem. Y desde entonces, las disputas familiares entre sus hijos y su nieta se incrementaron, teniendo como foco de conflicto la herencia que dejó el expresidente argentino. Mientras esta situación se definirá en la Justicia, Máximo Menem decidió mantenerse al margen de la polémica mediática que se generó.

Sin embargo, es ahora que el hijo del exmandatario y Cecilia Bolocco hizo referencia a la herencia de su padre, y dejó en claro que él ya recibió aquello que Carlos quería que esté en sus manos. Además de dejar en claro que quiere estar fuera de esta polémica, el joven de 21 años reveló detalles de estos valiosos tres objetos que recibió.

Máximo Menem y la herencia de su padre: los tres valiosos objetos que recibió

En los últimos tiempos, la disputa entre Carlos Nair, Zulema y Antonella Menem, hija de Carlos Junior, se libraron mediáticamente a una "guerra" por la herencia de Carlos Menem. Hasta el momento, Máximo Menem había sido escueto al respecto, y se limitó a indicar que no mantenía relación con su familia paterna.

Ahora, el joven de 21 años se presentó a un evento de moda junto a su madre, Cecilia Bolocco, y fue consultado por el medio chileno Publimetro sobre la disputa de la herencia. Sin evadir el tema fue contundente: “Siempre ha sido así desde que se murió mi papá y no me gusta, porque termina manchando su nombre. A mí no me interesa, tengo un legado que le dejó a mi mamá que ya me lo dio y con eso basta y sobre".

Además, señaló que a él lo conforta que su padre está descansando en paz y "tranquilo" pero lamenta que su nombre se mencione en relación con su herencia y no su labor. Respecto a ese legado que le dejó su padre, Máximo indicó que se tratan de tres relojes, y no dos como había adelantado a su madre tiempo atrás.

“Son diferentes los tres, son como reliquias argentinas. Uno es como una moneda Argentina, muy lindo, ese es mi favorito”, contó Máximo Menem. Se trata de la única herencia que tiene el joven de su padre, y de acuerdo a su postura, podría no ser parte de los reclamos como lo hacen algunos de los integrantes de su familia. Sin embargo, decidió mantener con hermetismo cómo será su accionar ante la Justicia.