Máximo Menem dio detalles impactantes sobre su relación con Zulemita: "No sé de dónde lo sacó"

Máximo Menem dio detalles impactantes sobre su relación con Zulemita en una reveladora entrevista. Sus declaraciones contradicen la imagen de unidad familiar que su hermana intentó mostrar al público, abriendo la puerta a una historia dolorosa de desencuentros y verdades que no fueron contadas.

Máximo Menem

Máximo Menem rompió el silencio sobre la relación con Zulemita

En las últimas horas, Máximo Menem sorprendió al dar detalles impactantes sobre su relación con Zulemita, dejando en evidencia una distancia que pocos conocían entre ellos. Sus palabras desmienten relatos previos y exponen momentos de gran tensión que se alimentaron con los años en el seno de la familia.

Durante una charla con +Caras, la empresaria aseguró que ella quiere muchísimo a su hermano, y que tiene intenciones de mejorar la relación tanto con él como con Cecilia Bolocco. Por otro lado, reveló cuál es el vínculo que su hijo, Luca, mantiene con el joven: “Mi hijo es amigo de Máximo, más allá del parentesco. Se hablan y eso es lo que a mí me interesa”.

Sin embargo, Máximo Menes desmintió esta versión de los hechos, afirmando que apenas tiene contacto con su sobrino: "No soy amigo de él, no es que no quiera serlo ni que tenga problema con ser amigo de él, pero no sé de dónde lo sacó. Nos topamos un par de veces; me lo topé una vez, lo saludé, tenemos amigos en común, pero no es como si habláramos".

Máximo Menem

Por otro lado, el modelo cuestionó el deseo de Zulemita Menem de reconciliarse con él tras cuatro años de la muerte de su padre. Según comentó, su hermana no solo lo tiene bloqueado de las redes sociales, sino de su teléfono, contradiciendo así sus declaraciones en +Caras. "Si quiere tener buena onda y todo, me tiene bloqueado de Instagram y seguramente del teléfono, de WhatsApp. Así que bueno… si se quiere reconciliar, para partir hay que hablar con la verdad y hacer las cosas bien", expresó.

En la misma línea, Máximo dio detalles de uno de los momentos más duros de su vida, donde su propia familia le dio la espalda sin dejarlo entrar a la casa donde pasaba los últimos días de vida su padre, Carlos Menem. "Cuando mi papá estaba entubado, muriéndose, no teníamos información de nadie de cómo estaba. Imagínate lo duro y lo difícil que fue eso. Incluso cuando se murió, yo me negué a ir a su entierro y a su funeral porque no quería pasar de nuevo por lo que había pasado cuando fui a Argentina", concluyó el joven.

Máximo Menem

Máximo Menem dio detalles impactantes sobre su relación con Zulemita y, lejos de aclarar los rumores, sus palabras dejaron al descubierto una distancia que parece irreparable. Las contradicciones entre sus versiones y las de su hermana reflejan una historia familiar marcada por desencuentros y silencios que aún generan controversia.

VDV