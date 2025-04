Zulemita Menem rompe el silencio: “No tengo relación con Cecilia Bolocco, pero me gustaría tenerla”

Mucho se ha dicho en los últimos años sobre la relación entre Zulemita Menem y Cecilia Bolocco, la exesposa de Carlos Saúl Menem y madre de Máximo Menem. La tensión mediática entre ambas, alimentada por rumores y declaraciones cruzadas, siempre estuvo en el foco público. Sin embargo, en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la hija del expresidente argentino se expresó con sinceridad y puso paños fríos al tema buscando una reconciliación.

La boda de Cecilia Bolocco y Carlos Menem.

Carlos Menem conoció a Bolocco en 1999, cuando la periodista chilena viajó a Argentina para entrevistarlo. Poco tiempo después iniciaron una relación que culminó en casamiento en el año 2001, en Anillaco. Dos años más tarde, nació Máximo, el hijo menor del expresidente. La relación entre Zulemita y el nuevo núcleo familiar de su padre siempre fue objeto de especulación, especialmente tras las declaraciones del propio Máximo, quien en el pasado culpó a su media hermana por su distanciamiento con Menem.

Zulemita Menem aclara su relación con Máximo Menem y Cecilia Bolocco

Lejos de alimentar la polémica, Zulemita eligió una postura conciliadora. Ante la consulta directa de Maugeri —“¿Te odia Cecilia Bolocco?”—, respondió con honestidad y un dejo de humor: “No sé ella. Yo no. Es la mamá de mi hermano, que tiene la edad de mi hijo. Cosas que hizo mi papá nomás”.

Zulemita Menem en +CARAS.

La empresaria también reflexionó sobre su lugar en medio de los conflictos familiares: “Siempre que pasa algo me culpan a mí, pero yo sé convivir con mi conciencia y eso es lo que me interesa”. Además, manifestó el respeto que siente por la ex Miss Universo, especialmente por las dificultades que enfrentó con la salud de su hijo: “Cecilia es una persona a la que respeto muchísimo porque pasó por algo muy duro. No quisiera estar en su lugar. Es durísimo lo que le sucedió”.

Respecto a su vínculo actual con Máximo, Zulemita confirmó que la relación entre ambos es buena: “A Máximo lo quiero un montón”, aseguró. Incluso reveló que su hijo Luca mantiene una cercana amistad con él: “Mi hijo es amigo de Máximo, más allá del parentesco. Se hablan y eso es lo que a mí me interesa”.

Máximo Menem y Cecilia Bolocco.

Y aunque dejó en claro que actualmente no mantiene contacto con Cecilia, no descartó la posibilidad de reconstruir una relación: “Con Cecilia no tengo relación, pero si la cruzo me encantaría tenerla”.

En un tono sincero y sin rencores para nada ni nadie, Zulemita Menem mostró una vez más que el diálogo y la empatía siguen siendo valores fundamentales para ella, incluso frente a los vínculos familiares más complejos.