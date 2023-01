Lionel Messi se incorpora este miércoles al PSG. Tras su exitosa participación en el Mundial Qatar 2022, el capitán argentino será recibido con bombos y platillos en un homenaje que está organizando el equipo parisino, sin embargo, la gran noticia del día será la ausencia de nada más y nada menos que de Kylian Mbappé.

La prensa no ha tardado en especular porqué el delantero francés no estará en el acto que le harán a Lionel Messi para celebrar su victoria mundialista. Algunos aseguran que Mbappé no quiere ver al rosarino ni en pintura, pero Christophe Galtier, tiene una idea diferente, le dio una semana libre al jugador de 24 años y al marroquí Achraf Hakimi, para no sobrecargarlos físicamente.

Mbappé está de permiso por una semana.

Pues, apenas finalizó el Mundial, tanto Mbappé como Hakimi tuvieron que incorporarse rápidamente al PSG para asistir a los encuentros contra el Racing de Estrasburgo el pasado miércoles 28 de diciembre y ante el Lens, el 1° de enero. Por su parte, Messi salió de su casa en Rosario la noche de este lunes y tiene previsto llegar a la capital francesa este martes.

Aunque la explicación fue un necesario descanso, los especialistas apuestan a que Galtier quería evitarle un dolor a Mbappé por ver a Lionel Messi triunfante con la copa que junto a Argentina le arrebató a la selección de Francia.