Lionel Messi cerró el año 2022 consagrado como el mejor jugador del mundo y con la satisfacción de haberse coronado campeón mundial y darle la tan anhelada Copa Mundial a Argentina. El 10 de La Scaloneta usó su cuenta de Instagram para saludar y enviar un emotivo mensaje de fin de año.

Junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago Messi, Mateo Messi y Ciro Messi; Lionel Messi le dio la despedida oficial al 2022 y le dio la bienvenida al 2023.

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí", comenzó el mensaje del jugador.

Lionel Messi cerró el 2022 con un hermoso mensaje: "Termina un año que jamás podré olvidar".

"También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño", continuó Messi con su texto.

Finalmente lo cerró con sus deseos para el 2023: "Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023".

Antonela Roccuzzo se mostró conmovida por las palabras de Lionel Messi

La esposa del 10 del mundo respondió al mensaje que Messi, su esposo, dejó en su posteo de Instagram. La influencer le agregó emojis con los ojos llorosos, un corazón rojo y la frase: "¡Te amamos tanto!".

De forma casi inmediata, el mensaje de Messi superó los 13 millones de likes con un sin número de comentarios de famosos de todo el mundo y del país que le agradecieron por la tercera estrella y de paso lo felicitaron por tener una familia ejemplar.