"Me echan la culpa": la dura confesión de Cris Morena sobre los trastornos alimenticios en sus producciones y la muerte de Romina Yan

Cris Morena rompió el silencio sobre dos temas que han marcado su vida, las críticas hacia los estándares de belleza en sus producciones y el devastador impacto de la pérdida de su hija, Romina Yan. Durante una reciente entrevista con Oriana Sabatini, la guionista dio una dura confesión sobre los trastornos alimenticios dentro de sus producciones: "Me echan la culpa".

Cris Morena

En una reciente entrevista con Oriana Sabatini, Cris Morena abrió su corazón y abordó temas que la marcaron en su vida personal y en su carrera laboral. Desde las críticas sobre los estándares de belleza en sus producciones y los distintos trastornos alimenticios en sus producciones hasta la trágica pérdida de su hija, Romina Yan.

Cris Morena

Durante la conversación, la productora enfrentó las acusaciones que la señalan como responsable de promover cuerpos hegemónicos en sus elencos. "Dicen que yo quiero toda gente flaca. Y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente", aseguró afligida por el tema. La guionista reconoció que estas críticas fueron una constante en su carrera, pero subrayó que su intención nunca fue fomentar estándares perjudiciales.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Cris Morena habló sobre la relación entre los trastornos alimenticios y la muerte de Romina Yan, su hija, que dejó este mundo en 2010 por un paro cardíaco. “En un comienzo pensé que había mucha culpa mía porque Romina tenía un tema con la alimentación, que me lo echan en cara todo el tiempo, como si yo hubiera matado a mi hija", aseguró.

El dolor por la pérdida de su hija está entrelazado con las acusaciones que recibió a lo largo de su carrera. Estas críticas han sido una constante que no solo afecta su reputación, sino que tocan las fibras más sensibles de su vida personal. Durante la entrevista, Oriana Sabatini y la productora reflexionaron sobre la presión de los jóvenes en la industria. "Hay una maldad que duele, especialmente hacia los niños", comentó la directora.

La entrevista fue parte del ciclo A dónde vamos cuando soñamos (Infobae), lo que le permitió a la actriz rever ciertos momentos de su carrea reflexionando al respecto. La hija de Catherine Fulop le consultó por la constante aparición de algún personaje huérfano en las historias de la directora. "No me doy cuenta que es tan así pero, evidentemente, yo sufrí tanto que necesito salvar a todos los niños del mundo del sufrimiento. Me produce una sensación de tristeza enorme. No puedo creer la maldad con un niño", respondió con seguridad.

Cris Morena y Romina Yan

A más de una década de la partida de Romina Yan, Cris Morena sigue buscando un balance entre su legado profesional y las lecciones personales que aprendió. La dura confesión de la productora sobre los trastornos alimenticios en sus producciones, que también incluyen a su hija, le dieron la posibilidad de reflexionar y explicar que no busca fomentar estándares perjudiciales, sino promover una alimentación equilibrada y saludable.

VDV