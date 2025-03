Oriana Sabatini reveló que inició tratamiento para un trastorno alimenticio: “No quería ser un estorbo para nadie”

Oriana Sabatini, a pesar de la dificultad del tema, reveló detalles impactantes de su lucha contra los trastornos alimenticios. La cantante se atrevió a hablar de un complicado momento de su vida que la marcó para siempre, agregó además que inició un tratamiento y como la afectó su exposición en los medios en su percepción personal.

Oriana Sabatini

La fuerte lucha de Oriana Sabatini con los trastornos alimenticios

En las últimas horas se conoció una entrevista de Oriana Sabatini donde mostró su lado más vulnerable marcando, a su vez, su valentía. La cantante compartió un aspecto profundamente personal de su lucha contra un trastorno alimenticio y su decisión de iniciar un tratamiento para enfrentarlo.

Durante un dialogo con Ángel de Brito en su programa en Bondi Live, la cantante contó la felicidad que siente al vivir en Roma con su esposo, Paulo Dybala. En la misma línea, un usuario de la audiencia consultó sobre cómo logró superar su trastorno alimenticio, esto derivó en un gran sincericidio de su parte que dejó entrever su lado más vulnerable: “Estoy en un proceso de recuperación que lo empecé a hacer hace poco”.

Oriana Sabatini

Por su parte, explicó cuanto le costó poder contarlo, si bien encontraba apoyo de sus amigos, para cuando lo habló con su familia, destacó la dificultad que tuvo por la poca información que hay sobre cómo se manejan estos temas. “Yo tengo una personalidad muy culposa y no quería ser un estorbo para nadie, no quería que nadie se estuviera preocupando y uno trata de guardarse todo”, agregó Oriana Sabatini.

A su vez, destacó la importancia de empezar a hablar de estos temas, para la actriz fue de gran ayuda dar a conocer su TCA: “Una vez que lo empecé a hablar, empecé a estar un poco mejor, pero como nunca había hecho un tratamiento real hasta este año siempre recaía”. En la misma línea, aseguro que existe un gran componente emocional que acompaña estas condiciones.

La modelo comentó que detrás de ella se encuentra todo un grupo de profesionales que están ayudándola constantemente: “Nutricionista sí o sí, psicólogo o psiquiatra, según lo que necesite la persona, a veces un acompañante que está con vos cuando comes, que puede ser o no de tu familia”.

Por otro lado, Oriana Sabatini explicó que tuvo que abordar todo un cambio de pensamiento para por llevar adelante este tratamiento: “Me doy cuenta de que antes, todas las veces que me había sentido bien era falso porque me duraba muy poco. Creía que podía sola y que no necesitaba hacer un tratamiento real”.

Oriana Sabatini

Concluyó el tema explicándola gran importancia que tuvo en ella convencerse de que quería ayudarse a estar bien, abordando así el complejo tratamiento que venía por delante: “Yo sé que a veces se siente como difícil y que uno no sabe qué hacer, pero hay profesionales que la tienen muy clara”. Sin duda alguna, revelar y hablar sobre este tema hizo que Oriana Sabatini se sintiera acompañada por sus fanáticos en medio de su superación a los trastornos alimenticios.

VDV