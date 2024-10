Las mejores fotos del show de Emilia Mernes en Vélez

Emilia Mernes tiene un talento que trasciende -y asciende- a escenarios inimaginados. Como una escalada meteórica que, construyendo una identidad en la nueva escena musical, la hizo referente absoluto de una generación. Un fenómeno que dejó espiar su magnitud las primeras dos noches (de sus cuatro) en el mítico estadio de Vélez -con el efecto que sólo Emilia logra generar a base de carisma, excelencia y disciplina.

Las mejores fotos de los shows de Emilia Mernes en Vélez

La cantante brilló en el escenario de Vélez

Pero más allá del mega-show de talla internacional y un estadio acaparado de brillitos, outfits rosados y declaraciones de amor a la cantante nogoyaense, los invitados especiales de Mernes, como su novio El Duki, Tiago PZK, LIT Killah, Callejero Fino, FMK y Rusherking, además del esperado dúo con Tini Stoessel, fueron parte fundamental de un espectáculo que despertó tantas lágrimas como fervor.

Con una puesta en escena al estilo Pop de los 2000, la artista oriunda de Entre Ríos apostó al despliegue visual, con 22 dancers (el doble de los que convocó en sus 10 Movistar Arena) y un vestuario icónico a la altura del evento.

Emilia junto a parte de sus 22 dancers.

La primera ovación fue sin dudas la aparición de su novio. “Quiero compartir mi felicidad con un gran compañero, mi Novio Gangsta (Su nuevo tema), que es la persona que me acompaña todos los días y me banca en todas”, dijo previo a en tonar con Duki el hit “Como si no importara” y bromear en público sobre la posibilidad de casamiento.

El beso de Emilia y su novio, Duki,

Cómo fue el momento más esperado del show: el dúo con Tini

Sin embargo, el verdadero dúo icónico, ese momento highlight por el que muchos deliraban por ver en vivo en un escenario, fue el que la Popstar argentina protagonizó con su colega y amiga Tini cuando sonó “La Original. mp3”.

“Felicitaciones por todo esto, amiga. Gracias por haberme invitado una vez más. Te admiro mucho y te quiero. Estoy demasiado orgullosa de vos, pero no está de más decírtelo y poder compartir música”, le dedicó la Triple T más famosa y la respuesta de Mernes no tardó en llegar. “Te amo amiga, sos gigante. Gracias por estar siempre”, indicó.

Emilia y su esperadísimo dúo con Tini

Entre las sorpresas musicales, se destacó un nostálgico homenaje a Bandana y su primer hit dosmilero “Maldita Noche” para acompañar el variado set-list de la estrella más convocante de la escena que selló el momento más emotivo de la noche con la canción “Guerrero.mp3” dedicada a su padre en la platea.

La cantante hizo historia en Vélez.

Las emotivas palabras de Emilia a su padre.

“Es muy fuerte para mí ver cómo cantan esta canción. La quería cantar completa pero no pude. Mi guerrero la batalla día a día. Quiero decirte, pa, que te amo. Que admiro tu fortaleza y gracias por quedarte acá conmigo, todos los días”, compartió entre lágrimas tras su delicado estado de salud.

la artista en los primeros dos de sus cuatro shows en el estadio de Liniers.

El fenómeno Pop concluyó su primer fin de semana en estadio de Vélez (un nuevo récord femenino) con los dos primeros conciertos de cuatro que realizará en la meca de Liniers, continuando sus presentaciones el 18 y 19 de octubre. Una star que además de una auténtica referente musical, se volvió un ícono de la moda por sus siempre propuestas nuevas de diseño cargadas de brillos y colores.

Agradecimiento: Gentileza Prensa