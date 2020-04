El mensaje del ex de Cristina Pérez tras su separación

Hace escasos días, Cristina Pérez confirmó su separación de Marcos Yoel Freue, un empresario textil de 32 años. Según la periodista hubo "diferencias irreconciliables" que surgieron por "la vocación religiosa en él, que es muy respetable".

"Esta semana no fue fácil, me separé, nos separamos. Tiene que ver con los proyectos personales de cada uno que a veces hacen eclosión en la vida. A mí no es la primera vez que me pasa que haya un cruce en los caminos, uno elige una forma de vivir que el otro puede no tener. Eso divide las aguas. Para no dañar el amor, se transitan momentos....Los amores tienen un ciclo y no hay que vivir ese momento como un fracaso, sino como el tiempo en que esa relación perteneció a la historia de nuestra vida", expresó Pérez en su programa "Confesiones" de Radio Mitre.

Tras esperar la calma, Yoel rompió el silencio y emitió algunas palabras en Instagram sobre la ruptura: "Agradezco a Dios todos los amigos que se ocuparon de preguntarme cómo estoy, estoy muy bien. Gracias a Dios. Ustedes son el regalo más grande que me dio", sentenció sin decir mucho más.