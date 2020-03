En cuarentena, Mery del Cerro celebró su cumpleaños

View this post on Instagram

Muy Feliz con mis dos Amores! Mi Único deseo hoy es Salud y Paz para todo el Mundo entero Gracias por todos los mensajes y linda Energía en este cumpleaños distinto Lejos de mis Papas y Amigas pero rodeada de Amor Importante quedarnos en casa para cuidarnos entre todos Los quiero! Gracias por estar conmigo día a día ❤️❤️