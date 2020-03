Mery del Cerro, emocionada al conocer la carita de Cala, su beba que está en camino

View this post on Instagram

Una linda dentro de toda esta Locura! Les quería compartir la Ecografia donde pudimos conocer a Cala y saber que todo se encuentra dentro de los parámetros normales Con el miedo de traer a nuestra nueva hija al mundo en medio de esta pandemia estos días fueron intensos y delicados Desde la semana pasada nos aislamos en nuestra casa preocupados por todo lo que pasa en el mundo y en nuestro querido País Rezamos mucho porque se encuentre rápido la vacuna y no traiga más infectados Ojalá se solucione cuanto antes y podamos seguir con nuestra vida normal Que traiga los daños colaterales lo más leves posibles ya que nuestra Argentina no resiste tanto tiempo así Seamos conscientes y responsables con la cuarentena, el camino para salir es la Solaridad y el Respeto con el prójimo Estemos Juntos y Cuidémonos entre todos 🖤🇦🇷👊🏼