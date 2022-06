Regresar al lugar donde vivió su debut profesional resulta muy especial para Mía Saguier Marcuzzi (18) ya que, después de años de preparación, esfuerzo y crecimiento, todo parece indicar que ha llegado el momento de dar otro gran paso.

“Mi despertar artístico sucedió desde muy chica. Tenía cuatro años cuando empecé a estudiar baile. Era lo que me hacía vivir con una sonrisa. Empecé bailando tap. Soy una persona curiosa, con muchas inquietudes, e inquieta. No podría definirme con una sola disciplina”, confiesa la joven bailarina, actriz y cantante –también toca el piano– cuyo carisma y talento la posicionan como una promesa del medio artístico, mientras se prepara para su nuevo y gran desafío. Y es que Mía, hija de Fernán Saguier, director del diario “La Nación”, y de Pamela Marcuzzi, diseñadora de joyas de “La Medaille”, ha sido una de las elegidas para protagonizar “Celebrating Billie Eilish, a Symphony Experience”; una producción Internacional y el primer homenaje oficial mundial, aprobado y autorizado por Billie Eilish, Finneas, próxima a definir fecha.

“Me postulé en un ¨open call¨ a través de las redes sociales. Quedé entre 1500 chicas y llegué al casting presencial. Tuve que preparar siete canciones de Billie y finalmente me eligieron como una de las solistas del show. Es mágico e increíble tener la posibilidad de presentarme en un lugar como el Movistar Arena, con una orquesta sinfónica, con la dirección de Ángel Mahler y Luis Pascual y con chicas tan talentosas. Es un orgullo”, dice.

Mía Saguier Marcuzzi, un talento emergente: "Como artísta busco conmover"

“Mis padres siempre me acompañaron en mi elección. Lo primero que hice fue formarme en comedia musical, en distintas academias e institutos. Y empecé en este teatro, el Maipo, porque a los 11 años, cuando estrenaron ¨Shrek¨ yo interpreté a la princesa Fiona de niña. Hoy volví al mismo camarín que había ocupado en ese entonces. Aprendí mucho mirando a los actores de esa obra, como Carla Calabrese, Melania Lenoir y del resto del elenco, grandes maestros y referentes que admiró y me enseñaron muchísimo”, recuerda la artista con emoción.

“Fue mi primera experiencia profesional. Entrar acá es estar como en casa, en un lugar que me encanta. Y fue después de estar en esa obra que empecé a incursionar en otras facetas: canto, baile, improvisación de texto. Amo el teatro y soy también una gran apasionada del cine. Me gusta ver películas y analizar su estética, vestuario, dirección artística”, agrega Mía, quien se formó en sitios como “Twins Tap”, con actuaciones en el Teatro Apolo y Teatro Avenida, y con Nora Moseinco. También en “The Lee Strasberg theatre and film institute”.

Tras su paso en el escenario del célebre Maipo, la artista ahondó en su preparación y entrenamiento. “Empecé a tocar el piano y a generar contenido en las redes sociales, cuando empezaba toda esa movida”, explica la joven, en cuyo haber profesional también figura el doblaje al español neutro, a sus 15 años, de la serie de Netflix “The Haunting of Hill House”. En su perfil de Instagram, con miles de seguidores, Mía postea no solo sesiones musicales, sino también postales de viajes, otras que muestran su gusto por la moda, además de algunos tributos a artistas como Britney Spears, con quien muchos la encuentran parecida. “¿Cuál es mi sueño como artista? Creo que es tanto el anhelo como lo que uno hace para hacerlo realidad. Las horas que se le dedican, lo que uno trabaja, el tiempo, amor y la paciencia. El mío es darle el mayor tiempo que pueda. Porque creo en el arte como una forma de comunicación, expresión, y también como un servicio al mundo. Para mí, los artistas somos personas muy sensibles que hacemos sentir al otro: sacarle una carcajada o una lágrima. Y eso es algo muy generoso y honorable de los artistas, porque uno busca conmover. Yo quiero ser feliz y levantarme cada día con muchas ganas de hacer lo que me gusta. Y también con muchas preguntas como: ¨¿En qué puedo mejorar hoy?¨ Siempre fui muy responsable”, se sincera la actriz y cantante, ferviente admiradora de la estrella Anya Taylor-Joy, a quien tiene como referente junto a otras clásicas como Grace Kelly, Audrey Hempburn y Marilym Monroe.

“Intento que en cada uno de mis días haya una parte de lo que me gusta llamar ¨ocio creativo¨. Dentro de mis facetas también está la de escribir poemas y cuentos. Y compongo mi propia música con el piano. Así hago mis canciones, en las que canalizo mucho lo que me sucede, sea bueno o malo. Me cuesta decidirme por un género musical, porque a la hora de crear me siento en el piano y es lo que nace a partir de un ritmo, melodía o frase que escribí en algún poema y quiero sacar hoy para hacer una historia. Intento escribir equitativamente en inglés y en castellano porque me gusta. Soy muy versátil”, detalla Mía.

“Hice una recopilación de mis canciones y mi plan es, en esta segunda mitad de año, sacar mi álbum. Canciones terminadas tengo más de una docena. Siento que es muy lindo poder comunicar lo que a uno lo atraviesa, es algo muy personal”, adelanta sobre lo que se viene. “El disco tendrá un poco de todo, cosas festivas, momentos difíciles, historias de amor, pero ciento por ciento afirmaciones propias. Creo que un buen escritor escribe sobre lo que sabe. Entonces, me encanta que sea lo más honesto y genuino posible. Primero para identificarme yo y luego, los demás”, afirma. En el momento justo.

“Creo que mi primera canción la debo haber escrito a los ocho años. Y siento que ahora, que terminé el colegio y tengo más tiempo en mis manos, es el momento de decir lo que tengo que decir. Me presentaría como una persona que quiere dar lo que tiene dentro, ponerlo al servicio de otros. Tengo mucha energía que me gusta canalizar en esto. A veces me dicen que transmito paz. Si es así, qué mejor que usarlo para el bien”, concluye la artista, muy entusiasmada con su proyección.