Mica Tinelli mostró los tatuajes que más la avergüenzan: "No sé qué tenía en la cabeza"

Micaela Tinelli rememoró su adolescencia en una situación un tanto particular: mientras se sometía a un procedimiento para borrar viejos tatuajes que la avergüenzan.

La hija de Marcelo Tinelli se animó a confesar parte de su decisión. "Abro debate y confesiones. Yo me saqué dos tatuajes de la mano. Uno es una palabra que me retoqué, que es "ahora", se me había quedado muy negro y no se entiende lo que decía. Y después una espadita que no iba con mi estilo. Después me estoy sacando dos más en la espalda. Estos tatuajes espantosos que me hice en la espalda los hice a los 15 años. Diseñé una estrella fugaz, no sé qué tenía en la cabeza en ese momento”, confesó divertida en su perfil de Instagram.

Estas son los primeras sesiones a las que la hija de Marcelo Tinelli se somete para eliminar los dibujos de su piel que ya no la representan. Al tratarse de un tratamiento al que suele describirse como muy doloroso, la joven diseñadora escribió: "Me están preguntando mucho por el tema de los tatuajes. La pregunta más frecuente es si duele, un poco duele. Obviamente son varias sesiones, cada dos meses. Me pusieron anestesia local porque soy bastante cagona. Duele un poco, pero vale la pena, es un tratamiento efectivo".

La eliminación de tatuajes es un procedimiento muy común a la hora de eliminar viejos tatuajes. Las técnicas que se utilizan con más frecuencia son la cirugía láser, la eliminación quirúrgica y la dermoabrasión.

Mica Tinelli confesó una intimidad de su relación con Lisandro López

Mica Tinelli rompió el silencio luego de que se hablaran de rumores de crisis con Lisandro López. La joven explicó el verdadero motivo por el cual no duerme con el futbolista: sus mascotas.

"Nadie entiende por qué duermo en el living. Yo vengo con el combo de mis perros. Los que tienen perros lo van a entender", expresó la hija de Marcelo Tinelli.

"Yo podría dormir con Lichi, obviamente, pero Charlie y León (sus perros) tienen sus mañas de noche... Roncan, Charlie baja a tomar agua. Cosas que a Lichi no lo dejan dormir. Yo estoy acostumbrada, entiendo que él no. Me vengo acá, al living, me voy a quedar viendo una película. No es que estoy a las puteadas, cero, lo re disfruto. Vamos a tener un cuarto más en la casa nueva, así que está todo más que bien", cerró.