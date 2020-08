Mica Viciconte contó cómo está Cubero tras enterarse que una de sus hijas padece COVID-19

La pelea entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte suma un nuevo capítulo. Ahora la modelo acusa a la pareja de filtar chats en donde hablaban de su padecimiento ante el Coronavirus.

Luego de que esto sucediera, Nicole mostró una serie de chats con la mujer que trabajaba en su casa en la que hablaban sobre la polémica postura que habría tomado Cubero.

"¿Quién dio la información y que vos te hiciste la prueba?", le preguntó la empleada. Acto seguido, la modelo respondió: "El padre y la novia, ¿quién va a ser?". Además agrega una serie de descalificativos contra el fubolista: "Qué patético de personas son, con tal de perjudicarte a vos". Y Nicole redobla la apuesta: "Nefastos".

Más tarde, Cuberto se enteró que su hija mayor, Indiana también padece la enfermedad.

Con respecto a esto, cuando le preguntaron "cómo veía a Cubero" después de lo que había pasado, Mica respondió muy escueta: “Fabián está en casa, está bien".

"Es un terreno en el que no me quiero meter, es un tema de salud. Seguramente si no tuviera un bozal legal mi situación sería otra. Mi abogado lleva todo, yo no entiendo nada de estos temas. Eso lo están manejando él y el abogado de Fabi”, confesó en el programa "El show del problema".

“A mí me encantaría que haya paz. No es que necesito que todos ustedes me defiendan, o me tenga que defender en un programa. Yo tengo el cu… súper limpio y sé perfectamente lo que hago, lo que digo y lo que vivo dentro de una casa como es la de Fabi cuando dicen que soy agresiva. Estoy súper tranquila. Por supuesto que a veces el tope llega y me pone mal, pero sé que estamos haciendo las cosas bien”, finalizó.