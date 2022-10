Mica Viciconte dio a conocer el motivo por el cual no se quiere casar con Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero son padres de Luca Cubero y formaron una hermosa familia ensamblada junto a las hijas del exfubtolista, pero a la artista le gustan las cosas claras y cuando se refieren a ella como la esposa del deportista, aclara que es su pareja.

En diálogo con Ariel Rodríguez, en el programa que comparten, Mica Viciconte hizo esa aclaración y ante la consulta de su compañero Nicolás Peralta, la influencer respondió con total sinceridad: "Porque no soy la esposa. La esposa tiene algo firmado, es otra cosa. Hay papeles, mucho lío. No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja​".

Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Con respecto a cuál es la opinión de Fabián Cubero al respecto, la mamá de Luca agregó: "Ninguno de los dos quiere. Está hablado y estamos bien. Los papeles, después, son un estrés. No sueño con el vestido blanco. Me encanta la gente que se casa, viva el amor, pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciéndome '¿aceptás?'".

"No sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no", cerró Mica con su clásica seriedad al momento de responder sobre temas relacionados a la familia.

Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Mica Viciconte ya eligió los padrinos de Luca Cubero

En una entrevista con "Detrás de Escena", Mica Viciconte aseguró que ya tienen elegidos a los padrinos Luca: "Ninguno de los dos son famosos. Son amigos nuestros de siempre y todavía no encontramos el momento para decírselo. Los padrinos todavía no saben quiénes son y ni se lo imaginan, pero nosotros ya los tenemos elegidos con Fabi".

El bautismo se llevará a cabo el mismo día del primer cumpleaños de Luca, ya que los padres prefieren hacer una sola celebración para festejar ambos momentos.