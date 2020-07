Mica Viciconte estalló en llanto por su escándalo con Nicole Neumann

La polémica entre Nicole Neumann, Mica Viciconte y Fabián Cubero no se agota. Esta semana, el trío protagonizó otro picante escándalo en el que también se involucraron las hijas del deportista, Indiana, Sienna y Allegra.

Entre las distintas versiones sobre la pelea, sorprendieron las declaraciones de Nikita, quien aseguró que la ex chica Combate trataba mal a sus niñas. "Les depilaron las piernas a mis hijas. Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'. Ella (por Mica) tampoco las ayuda con la tareas", fue lo que le contó la rubia a la periodista Karina Iavícoli en LAM.

Lo cierto es que, ante tamaña acusación, Viciconte se defendió en el programa El show del problema. "A raíz de ese audio, ayer me atacan de una manera abismal, sin asco, diciendo que yo soy maltratadora. No hay necesidad. Yo lo llamé a Hoppe. Él vio en Carlos Paz, porque hemos convivido tres meses, (mi trato con las hijas de Fabián), y me pidió disculpas. Pero el hecho está en que ayer eso salió y a mí me hicieron mierda. Alguna persona que vio el programa puede dudar que tenga una actitud agresiva con las personas", dijo la novia de Poroto.

Luego, sin contener su angustia, Mica estalló en llanto ante la pregunta de cómo será el reencuentro con las hijas de Cubero. "Por eso a mí me hizo tan mal. Cuando se meten conmigo pasan una línea y me afecta. Yo soy una persona y hay cosas que me hacen mal", dijo.