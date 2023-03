La pelea sin fin, Fabián Cubero y Nicole Neumann nuevamente se encuentran con una nueva pelea. Al parecer el ex futbolista estrella de Vélez tendría una deuda millonaria con Nicole Neumann por sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. La información la dieron a conocer en Intrusos: "Tenemos esta información en exclusiva que tiene que con la prohibición de salir del país... Fabián Cubero hasta que no pague su deuda no puede salir al exterior. Por ningún medio de locomoción", comenzó diciendo Maite Peñoñori.

Luego de esta repercusión, fueron en busca de la palabra de Mica Viciconte, a lo que ella respondió: "No tengo idea del tema", respondió la panelista de “Ariel en su salsa”. El cronista aclaró que en varias oportunidades Nicole tuvo que poner dinero de su bolsillo para cubrir los gastos del colegio de las chicas para que puedan dar inicio al ciclo lectivo. "Él es buen padre. No tengo ninguna duda de eso. Lo veo con Luca, y te puedo hablar por mí, por la experiencia que yo tengo con Luca es espectacular", agregó la rubia.

La familia Cubero Viciconte

Por otro lado, la pareja de “El Poroto” Cubero evitó involucrarse en el tema y dijo: "No tengo ni ganas, ni me interesa entrar en temas que no me corresponden, porque después analizan qué dije, o si di a entender algo". Antes de cerrar, el cronista le consultó: "¿A las nenas, nunca les hizo faltar nada, eso te puede constar porque vivís la diaria con ellos?", a lo que Mica respondió: “Saquen sus conclusiones”, y dio por finalizado el tema.

Fabián Cubero, un papá muy divertido

Mica Viciconte y Fabián Cubero llevaron su relación más a fondo y decidieron agrandar la familia y tuvieron a su primer hijo varón Luca. Lo cierto es que comparten mucho tiempo junto al pequeño y es por eso que la rubia mostró como Cubero padre se divierte con su bebé.

Mica Viciconte, Fabian y Luca Cubero de vacaciones

"No madura", escribió Mica junto al video en el que está Fabián con una máscara de un mono con Luca en brazos. "No se asusta", decía el ex futbolista mientras Luca se mostraba sorprendido por lo que llevaba puesto su padre.

