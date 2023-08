La guerra silenciosa entre Mica Viciconte y Nicole Neumann sigue suamando episodios y, esta vez, la pareja de Fabián Cubero provocó indignación por un post para el Día de la Niñez.

“Una infancia feliz es el mejor regalo que se le puede dar a un niño”, fue la provocadora frase que compartió Mica Viciconte junto a un video de su hijo Luca con sus hermanas Indiana, Allegra y Sienna.

Sin embargo, lo que parece ser una publicación feliz para los niños que la rodean, no fue bien recibido por los seguidores de la panelista y recibió críticas. "Tratá de ponerte en el lugar de madre no enseñes a hacer lo que no practicas poner a una niña en contra de su madre", expresó una usuaria.

Mica Viciconte hizo una publicación con las hijas de Nicole Neumann y generó bronca

"La función materna es de la madre; sos la mujer del padre cada uno.en su rol", agregó otra. "Siempre provocando", aseguró otra seguidora sobre la actitud de Mica Viciconte.

Mica Viciconte hizo una publicación con las hijas de Nicole Neumann y generó bronca

Qué dijo Nicole Neumann sobre Mica Viciconte

Días atrás, Nicole Neumann habló del supuesto conflicto con Indiana Cubero y aprovechó la ocasión para tirarle un palito a Mica Viciconte.

En Socios del espectáculo, la modelo se refirió a las versiones del escándalo. “Se dice mucha mentira igual, mucho biri biri. Porque yo, aparte, preservo la intimidad de mis hijas, todo lo que les pasa. Es que no les gusta nada que se hable de ellas en la prensa, así que yo sufro un montón", contó Nicole Neumann.

Luego habló sobre la polémica y tiró una frase en clara referencia a Mica Viciconte. " Que todo el tiempo se filtren cosas sobre ellas me parece horrible. Pero bueno, es lo que hay, así que yo trato de trabajar desde donde puedo, que es la contención, el cariño, saber dónde pueden encontrar siempre la verdad y la sinceridad. Es todo un camino de acompañamiento con los chicos”, disparó.