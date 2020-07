El sugestivo mensaje de Mica Viciconte en medio de su guerra con Nicole Neumann

La historia de Mica Viciconte, Fabián Cubero y Nicole Neumann sigue sumando jugosos episodios. Después de las polémicas declaraciones de la modelo, quien dio detalles de la convivencia de sus tres hijas con la pareja, la ex chica Combate compartió un sugestivo mensaje.

La diosa hizo un post en el que compartió fotos de tulipanes blancos. "El blanco de los tulipanes está relacionado con la paz, la pureza, y la bondad", expresó junto a la publicación.

Aunque tiene una medida legal que le impide mencionar a Nikita, Mica se encargó de aclarar los tantos. "Por eso a mí me hizo tan mal. Cuando se meten conmigo pasan una línea y me afecta. Yo soy una persona y hay cosas que me hacen mal", dijo en el programa El show del problema.

Visiblemente conmovida, Viciconte respondió a las acusaciones de Neumann que hacen referencia a su relación con Allegra, Sienna e Indiana. "Les depilaron las piernas a mis hijas. Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'. Ella (por Mica) tampoco las ayuda con la tareas", fueron los detalles que Nicole contó en LAM.