Mica Viciconte contó su experiencia con Mühlberger e hizo una terrible confesión

La grave denuncia a doctor Rubén Mühlberger está en el centro de la escena, y aparecieron nuevos testimonios. Esta vez, fue Mica Viciconte quien contó su experiencia con el profesional acusado de violar la cuarentena, promocionar la cura del Covid-19 y hacer abandono de persona.

“Lo vi una sola vez al doctor, nunca me atendió, siempre me atendían las médicas o las personas que estaban ahí, que no sé si son médicos”, contó en el Show del Problema, donde confirmó que compró pastillas en su clínica que nunca tomó.

Luego, reveló el insólito diagnóstico: "Me dijo que yo tenía un problema. Que me costaba hablar. Me dijo que en el futuro iba a tener problemas. Por eso después me quedé en mi casa y dije ‘voy a leer un poco más’, porque como no leo tanto, puede ser que tenga un problema. No hablo perfecto, pero me comunico. Me dijo que mi cerebro tenía una parte en rojo y por eso me preocupé. Bah, lo dijo una computadora”, disparó.