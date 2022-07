Mica Viciconte subió un video con las hijas de Cubero y Nicole Neumann tuvo una clara respuesta

Mica Viciconte subió un video en Instagram que generó repercusión en redes sociales y la respuesta de Nicole Neumann.

De este desafío participaron las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann y se mostraba a las tres niñas haciendo un particular challenge.

Lo cierto es que, tras este post, los rumores apuntaron a Nikita quien se habría molestado por esta publicación. En medio de la eterna guerra entre la ex pareja, Nicole Neumann rompió el silencio y aseguró no estar enojada por este post.

"No. La verdad que no. No estoy enojada con nada. Estoy feliz con mi trabajo, con mi situación sentimental. Mientras mis hijas sean felices. La vida es corta para estar enojada", dijo la modelo en una nota de LAM.

Luego, Nicole tuvo una contundente reacción cuando le preguntaron por la posibilidad de conocer a Luca Cubero, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero. "Chicos me voy a vivir mi vida feliz, porque después empiezan a interpretar. Cada uno tiene su familia, su historia", disparó.

Las picantes frases de Nicole Neumann

Antes de esta declaración, Nicole Neumann subió una serie de frases que generaron polémica.

"A quien actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará", expresó danto a entender que le parecía una maldad el juego que hicieron su expareja y la ganadora de "Masterchef Celebrity" con sus hijas.

Como si eso fuera poco, subió otra postal donde se leía: "Todo lo que estás viviendo te hace crecer, todo lo que sueñas día a día te hace caminar y todo lo que agradeces te llega más". Y para terminar, Nicole Neumann agregó otra frase. "La gente buena tiene algo que no se compra: la conciencia tranquila".