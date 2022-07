La reacción de Nicole Neumann tras la publicación de un video de sus hijas jugando con Mica Viciconte

Mica Viciconte compartió un divertido video donde se la ve junto a su pareja, Fabián Cubero y las hijas de él practicando un juego que se convertió en un challenge viral en las redes. La reacción de Nicole Neumann fue casi instantánea a la publicación del mismo.

El juego consiste en sostener un buche de agua, hacer "Piedra, Papelo o Tijera" con otro participante y el que gana le pega al perdedor en la cara con una masa para tacos, la finalidad es no escupir el agua en medio de la risa. Tanto Mica Viciconte como Fabián Cubero, Indiana, Allegra y Sienna parecían muy divertidos, pero aparentemente no fue el mismo impacto que le generó a Nicole Neumann.

La publicación de Nicole Neumann.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió una imagen con la siguiente frase: "A quien actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará". De esa forma dejó entrever que le parecía una maldad el juego que hicieron su expareja y la ganadora de "Masterchef Celebrity" con sus hijas.

Como si eso fuera poco, subió otra postal donde se leía: "Todo lo que estás viviendo te hace crecer, todo lo que sueñas día a día te hace caminar y todo lo que agradeces te llega más". Y para terminar, Nicole Neumann agregó otra frase. "La gente buena tiene algo que no se compra: la conciencia tranquila".

La reacción de Nicole Neumann.

Nicole Neumann aclaró cómo está su relación con Fabián Cubero

En diálogo con el cronista de "Intrusos", Nicole Neumann fue consultada sobre cómo está en este momento la relación con el padre de sus hijas, la modelo expresó sin vueltas: "Te repito lo que siempre digo cuando me preguntan, no hablo más".

Pero eso no fue suficiente para el periodista que quiso tener una declaración sobre el vínculo y le manifestó que le preguntaba porque en algunos casos puede haber un cambio, por lo que Nicole Neumann sentenció: "No, hay cosas que no cambian".