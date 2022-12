Con Luca a todos lados. Así viven y organizan su vida Mica Viciconte (33) y Fabián Cubero (43) a seis meses de la llegada de su hijo. “Como primeriza vivo bárbara esta experiencia. Todo es nuevo, disfruto y siento que no es una complicación”, reconoce ella.

“Para mi también es algo nuevo, porque cambia el hecho de tener un varoncito después de tres nenas. También porque me agarra en otro momento de mi vida, donde ya no juego más al fútbol y puedo disfrutar los fines de semana estando en casa”, se sincera el exjugador, papá de Indiana (14), Allegra (11) y Sienna (8).

Mica Viciconte y Fabián Cubero viven su primer mundial con Luca.

“Es chiquito todavía, pero noto que es súper bueno, aunque cuando se enoja te lo hace saber. Es un amor, se queja exclusivamente cuando tiene hambre o sueño. Pero es un bebé retranquilo ¡Un copado! Yo arranqué a trabajar a sus tres semanas, entonces está acostumbrado a ir y venir. Me acompaña en los entrenamientos, vamos a laburar juntos, si tengo un evento también me lo llevo y, si no puedo, se lo lleva Fabi a la radio. Lo vamos manejando depende de la actividad de cada uno”, cuenta Mica sobre la personalidad que va asomando en su pequeño.

“Tenemos una niñera que nos ayuda. Se va con Mica al trabajo y se queda en el camarín cuando ella graba. Vamos alternando. Yo me llevo a la radio o a Vélez, aunque nos vamos solos si puedo; nos repartimos bastante bien”, aclara Fabián Cubero.

Luca es el primer hijo de la pareja.

“Hay días en los que grabo doble y Fabi se queda desde las nueve de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche con Luca. ¡Es un día de chicos! Fabi, además, es quien lo baña siempre. Luca está en todos los ámbitos; yo creo que la pasa muy bien con el padre porque no tiene límites”, remarca Viciconte con humor.

“Bueno, yo creo que sí, y que con el tiempo Mica va a ser más estricta. Muchas veces también estamos con las nenas y ellas lo quieren tener todo el tiempo a upa, lo quieren cambiar, se pelean a ver quien lo agarra primero, quien le da de comer. Eso es un alivio para nosotros también”, agrega el excapitán de Vélez Sársfield, y quien hoy trabaja como gerente de relaciones institucionales del club.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y Luca.

“Es que cuando las nenas están en casa no lo tenemos casi a upa a Luca. Me lo dan cuando tiene hambre, y hasta le cambian los pañales, no les importa, lo limpian. Están cebadas, me encanta. Y Luca está feliz con las hermanas, está en Disney”, confiesa Mica, hoy parte del staff “Ariel en su salsa”, el programa éxito de Telefe de los mediodías.

“¿Si queremos un hermanito para Luca? Que conteste Fabi primero”, propone Viciconte entre risas. “Sí, lo tenemos hablado”, admite Cubero.

“Mica dice que le gustaría en algún momento poder tener otro y a mí me cuesta un poco más…pero bueno, por ahora estamos disfrutando de Luca”, dice el exfutbolista.

“Ahora, ya, por supuesto que no, porque Luca tiene solo seis meses, pero me gustaría darle un hermano. Las nenas son grandes y lo disfrutan desde otro lado, y yo quiero que Luca tenga un hermano con el que pueda jugar. A futuro se verá. Hoy no está en los planes tener otro. También entiendo la postura de Fabi que tiene cuatro hijos”, reflexiona la exganadora de “MasterChef Celebrity”, y a quien Fabián define como una mamá súper presente.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y Luca.

Respecto a lo que generó Luca en la familia y en la pareja, afirman: “A veces dicen que tener un hijo te separa o te une. Hoy nos mantiene unidos y nos consolidó mucho más. Pero siempre estuvimos bien, nunca tuvimos quilombos y también Luca la hace fácil, porque tal vez si fuera más inquieto o más nervioso sería más complicado. Con Fabi estamos muy bien. Seguimos igual de enamorados. No sé qué pensó él cuando me vio en el rol de mamá (vuelve a reír) pero yo ya lo conocí siendo papá y no me sorprendió. Hace 5 años que lo veo tratar a sus hijas. Y me sorprendió para mucho más, porque Fabi tiene mucho feeling con los chicos. Luca la pasa bomba con su papá, a veces llego a la noche y me dicen que ni me extrañó”, asegura Mica, feliz.

Con la llegada de una nueva Copa del Mundo, la pareja anuncia que ahora verán el mundial en familia. “Luca es muy chiquito todavía, pero dos de las nenas salieron re futboleras. Así que es el primer mundial que vamos a vivir ya con ellas más grandes, porque cuando eran más chicas no le daban importancia. A Allegra, la del medio, le gusta mucho jugar al fútbol, a la más chiquita le gusta ir a los estadios y a mirar partidos y también quiere empezar a entrenar. Ellas si están en una edad en la que vamos a empezar a disfrutar lo que es el mundial”, señala Cubero.

Luca. el niño mimado de la familia Cubero Viciconte.

“En el mundial anterior no convivíamos aún con Fabi. Así que éste es el primero que vamos a compartir en casa juntos. Está bueno y es especial vivirlo con Luca. No soy futbolera, pero cuando juega Argentina es lo único que me gusta ver. Antes, cuando no tenía a Luca, me juntaba con amigos. Hoy al tener a nuestro hijo el plan cambia, lo vemos en familia. Además, Fabi se encargó de que Luca tenga su conjuntito de Argentina para ver los partidos. Va a estar lookeado como nosotros. Vamos a tratar de verlos siempre juntos pero también donde podamos porque tanto Fabi como yo tenemos que trabajar. En el último partido contra México Luca gritó su primer gol”, explica Viciconte.

Con el mundial de Qatar ya iniciado, Cubero reflexiona sobre lo que significa la Copa del Mundo para todo jugador. “Llegar al mundial es como el sueño máximo para un futbolista. Ya jugar en la selección argentina es el deseo de todo jugador. Y encima llegamos de la manera que llegamos. Eso es un arma de doble filo porque muchas veces la gente, el hincha, llega con tanto entusiasmo que hay muchos que piensan que ya está, que vamos a llegar a la final, que vamos a salir campeones. Son muchos los factores que influyen. Los mundiales además tienen una carga emocional muy alta. La realidad es que si queríamos llegar bien a un mundial, creo que a éste llegamos como queremos. Estamos todos muy ansiosos porque empiece a rodar la pelota como se dice”, detalla quien fuera campeón del mundo con la selección juvenil argentina en 2007 en Malasia.

Mica Viciconte y Fabián Cubero, mundialistas

“Fue algo maravilloso. Imaginate lo que fue ese mundial rodeado de jugadores como Riquelme, Aymar, Scaloni, Cambiaso, Placente. Había jugadores extraordinarios, muchos de ellos hoy están dentro del cuerpo técnico de la selección mayor, como Samuel mismo. Me genera una satisfacción muy grande. Fue un campeonato que me sirvió muchísimo para mi carrera, fue un empuje importante. Hoy tengo una relación extraordinaria con Scaloni. Son las cosas lindas que te deja el deporte”, confiesa Cubero, quien además de abocarse a su tarea dentro de Vélez forma parte de la FM “D Sports Radio” y organiza su esperada despedida del fútbol, que debido a la pandemia debió ser pospuesta desde 2020.

“Así que vamos a ver si para el 29 de abril podremos tener finalmente mi partido despedida. Todavía no hicimos el anuncio oficial, pero seguramente será en poco tiempo. Queremos hacer una linda fiesta, no solo despidiéndome de lo que fue toda mi carrera profesional, sino también recibiendo a todos los que fueron compañeros. Y, claro, ahora también va a estar acompañándome otro hijo más. Va a ser un día muy emotivo”, concluye el exjugador, fascinado, al igual que Mica, con su presente familiar.

