Hackeo de Wanda Nara: Micaela Romero, ex esposa de Esequiel Barco habló de los mensajes: "No me sorprende"

El nombre de Esequiel Barco, tomó fuerza luego de que Wanda Nara fuera víctima de un hackeo a su cuenta oficial de Instagram, donde se publicaron los mensajes que el futbolista le enviaba a la modelo de manera insistente, aunque sin respuesta por parte de la esposa de Mauro Icardi.

Revista Caras, se comunicó con Micaela Romero, ex esposa del futbolísta, quien reveló que no le sorprende para nada la actitud del deportista con Wanda Nara, ya que estando con ella, tenía comportamientos similares. Y esa situación, sumada a otros motivos, la llevó a terminar con la relación.

Los mensajes de Esequiel Barco a Wanda Nara

"Con Esequiel estuve desde que él comenzó su carrera, varios años, decidimos casarnos en el 2018. Pero la relación empeoró cada vez más por los mismos motivos que están saliendo ahora de él. Y todo empeoró, hasta que tomamos la decisión de separarnos. Por eso digo que no me sorprende ya que yo lo viví estando con él", confesó Micaela Romero.

"Fue muy difícil por eso las cosas que salen de él no me sorprenden, a mi me llamaban por teléfono mujeres contándome cosas que hicieron con él", reveló la ex esposa de Esequiel Barco, que desde el año 2019 está divorciada del futbolista.

Micaela con Esequiel

Cuando le consultamos a Micaela si Esequiel normalmente le escribía a las famosas, nos respondió: "No me acuerdo sinceramente, si le escribía a muchas mujeres, eso fue siempre así. Pero a famosas como Wanda Nara en este caso creo que no. Yo creo que Wanda se habrá reído mucho, él no se comporta como profesional para mi".

"Famosas he visto que seguía, pero no veía que les hablaba. Pero claramente ahora viendo lo de Wanda Nara, seguro que sí", reconoció Micaela Romero que abrió su corazón "Es la primera vez que cuento todo esto, sinceramente para mi fue muy doloroso ya que lo quería mucho".