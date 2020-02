A corazón abierto, Michael Bublé habló de la salud de su hijo Noah:"El cáncer no es algo que se termine"

Michael Bublé y Luisana Lopilato atravesaron una de las peores situaciones que podría tocarle a un padre: a su hijo Noah le diagnosticaron cáncer cuando tenía tan solo tres años, en octubre de 2016. Tras una preocupante batalla, en 2018 la familia confirmó que el pequeño había vencido a la cruel enfermedad.

En diálogo con el medio australiano The West Australian, el cantante canadiense habló a corazón abierto y relató como se trata el tema en la familia. "El cáncer no es algo que uno cumple con un tratamiento y se termina. No es una operación o una pastilla que tomás y se termina el efecto, porque todavía tenemos que hacer chequeos y es una preocupación que siempre tenés en la mente", relató.

"Creo que me hizo un mejor padre, un mejor humano y consecuentemente un artista mucho mejor", agregó.

Bublé también explicó porqué tardó varios años en regresar a los escenarios. "La verdad es que no estaba listo. Pensaba que sí, pero me enfrenté a una situación muy difícil al momento de tener que hablar con la gente", planteó el cantante, quien recordó también lo mucho que se avergonzó cuando tuvo que cortar una entrevista luego de ponerse a llorar al momento de hablar sobre su hijo.