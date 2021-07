Antonella Menem, la nieta de Carlos Saul Menem e hija de Carlitos Jr. realizó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, denunciando el abandono familiar en el cementerio islámico de La Tablada, donde descansan los restos del ex presidente y su hijo.

La nieta mayor de Carlos Saul Menem y Zulema Fátima Yoma, siempre estuvo muy alejada al entorno del ex presidente. Nació en 1988, fruto de una corta relación entre Carlos Junior y Amalia Pinetta. Tras 11 años de lucha para ser reconocida como hija legitima, obtuvo el apellido Menem en 2004, más de una década después de la dolorosa muerte de su padre, fallecido en un accidente de helicóptero en 1995. Antonella nunca pudo formar un vínculo con su familia paterna, y mediante redes sociales expuso esta situación en reiteradas oportunidades.

Antonella Menem hizo una fuerte denuncia contra Zulema y Zulemita

Cuando su abuelo estaba internado en el Sanatorio Los Arcos, Antonella Menem denunció en Twitter que no la dejaban verlo, ni le informaron sobre el avance de su estado de salud: “Según dicen solo entran familiares directos, ¿y yo que soy?” preguntó en la red social del pajarito.

Al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Carlitos Junior Menem, su hija publicó un sentido mensaje en Instagram: “Hoy 15 de marzo se cumple otro año más de tu partida , pareciera que fuera ayer que te me fuiste mi querido papá ya pasaron 26 años que no estás más acá , y nada cambió todo sigue igual te sigo llorando hasta el día de hoy y me sigo preguntando el porque te fuiste .. será que Dios quería un alma pura y sincera como la tuya ? Fuiste un hermoso ser , todas las personas que te conocieron me dicen q eras un ángel y no lo dudo .. Que increíble la vida pensar q ahora estoy reviviendo todo lo que pase de chica cuando vos partiste de acá. Y tus nietos también están reviviendo mí historia ,dios solo sabe el porqué lo quiso así … Te amo papá querido. Siempre en mí corazón”.

Junto a una imagen donde se puede ver la tumba que comparten su abuelo y su padre, Antonella Menem publicó un fuerte mensaje en Instagram, donde cuenta el deplorable estado del cementerio. Además, aseguró que Zulema Yoma y su hija Zulemita nunca intentaron arreglar la situación.

“Cómo explicar lo que siento a ver qué al fin la tumba de mi padre tiene nombre , y está así de linda decorada , tantos años sin que tuviera su nombre y que solo la reconocía por el auto amarillo , que lindo ver qué ahora mi padre y mi abuelo tienen su tumba con sus nombres , como hija y nieta para mi es algo muy emocionante ya que siempre estuvo destrozada la tumba de mi papá y que no permitían ponerle el nombre y ahora gracias a su gran amigo Pirulo y otros amigos más de mi padre y de mi abuelo que estuvieron conmigo en el entierro y todos estábamos conmocionados al ver que no tenía nombre la tumba de mi papá y estaba destrozada , tanto que ese mismo día todos ayudamos a limpiarla y pedimos al cementerio antes de que llegue mi abuelo de que se limpiará y que le cambiarán el mármol que estaba partido a la mitad , gracias a que nosotros nos preocupamos. Gracias a las personas que mencioné ellos tienen su tumba cómo se merecen .. Papá y abuelo Los amo mucho y hoy descansan en paz” escribió la joven junto a un emoji de corazón.

En la actualidad, los hijos de Carlos Saúl Menem mantienen ciertas diferencias, ya que a cada uno le corresponde parte de su herencia. Antonella Menem es heredera de la porción correspondiente a su padre, esto es algo que genera cierta tensión en la relación con su tia Zulemita.

