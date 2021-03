Zulemita Menem contó las señales que recibe de Carlos Saúl

Zulemita Menem visitó el piso de "Es por ahí", América. Allí la hija de Carlos Saúl Menem habló de su rol como madre y por primera vez, hizo referencia a la muerte de su padre, ocurrida el 14 de febrero a los 90 años.

"Soy una mamá demasiado protectora", comenzó diciendo. Además, detalló como fue la enfermedad de su padre: "Es un proceso de casi un año. Meses de idas y vueltas en el sanatorio. Fue muy duro pero pienso que él esperó a que me organice y acomode todo".

"En la primera internación no estaba preparada, sentí que me moría con mi papá. Nos fue llevando psicológicamente a todos", recordó Zulemita.

Más tarde, la empresaria aseguró: "Me sentí feliz por mi hermano que está acompañado por mi papá. Se fue a los 90 años, una vida fuerte, vivió dos vidas en una".

"Hoy voy al lugar donde él vivía y seguimos yendo como si papá estuviese en su habitación. Me manda muchas señales", indicó.

La sorpresa se dio, cuando Zulemita contó una extraña situación en su casa de Belgrano: "Estaba en su cuarto, tirado en su cama, y me agarró un ataque de llanto. Cuando abro el placard había muchas camperas de él, meto la mano en un bolsillo y lo primero que encuentro es un pañuelo, como diciendo: secate las lágrimas. Son señales, después revisé las otras camperas y no había nada".

"La mejor forma de homenajearlo es seguir con fuerza, es el mensaje que me da", finalizó pura emoción.

Zulemita Menem recordó a su hermano Carlitos Jr. a 26 años de su muerte

Un 15 de marzo pero de 1995 fallecía Carlitos Saúl Facundo Menem hijo del por entonces presidente de la Argentina, Carlos Saúl Menem y dejaba un dolor interminable para su padre, su madre Zulema Yoma y lógicamente su hermana Zulemita quien hoy a 26 años de su pronta partida le dedicó un emotivo posteo en Instagram.

Zulemita eligió una foto de su padre, quien murió hace muy poco besando a su hijo y escribió: "A 26 años de su partida, es un aniversario distinto... Hoy los encuentra juntos. Un beso al cielo para mis guardianes". La imagen tuvo miles de me gusta y mensajes de amor para la hija del expresidente.

La muerte del joven se dio cuando piloteaba un helicóptero en compañía del piloto argentino, Silvio Oltra (padre de Carolina Oltra) tras haber caído la aeronave. Y hasta el día de hoy se desconocen las causas que qué provocó el accidente.

Antonella Menem recordó a su padre también

"Hoy 15 de marzo se cumple otro año más de tu partida, pareciera que fuera ayer que te me fuiste mi querido papá ya pasaron 26 años que no estás más acá, y nada cambió todo sigue igual te sigo llorando hasta el día de hoy y me sigo preguntando el porque te fuiste... será que Dios quería un alma pura y sincera como la tuya?", escribió y siguió...

"Fuiste un hermoso ser, todas las personas que te conocieron me dicen que eras un ángel y no lo dudo... Que increíble la vida pensar que ahora estoy reviviendo todo lo que pase de chica cuando vos partiste de acá. Y tus nietos también están reviviendo mí historia ,dios solo sabe el porqué lo quiso así... Te amo papá querido. Siempre en mí corazón".