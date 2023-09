Hace una semana, Migue Granados fue tendencia en las redes luego de protagonizar un mano a mano con Lionel Messi desde su casa en Miami. Además de hablar sobre fútbol, el campeón del mundo también se refirió a sus tres hijos y su esposa.

Ahora, en su programa "Soñé​ que Volaba", el conductor reveló la pregunta que debió cortar de la entrevista porque comprometía al mediocampista del Inter Miami con respecto a sus compromisos publicitarios.

Lionel Messi junto a Migue Granados.

En el streaming de Olga, Migue relató: "Hay una parte en la nota de Messi que no quedó, en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida, me dice 'eso' y me señala cosas que él hace, que es de juguetes".

Lionel Messi en la entrevista de Olga.

Sin dar detalles ni marcas, Migue Granados explicó por qué Lionel Messi le pidió que cortara ese fragmento: "Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo sacamos porque implicaría que exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete".

El equipo de "Soñé que Volaba" opinó sobre la actitud de Nico Occhiato

Luego de que el conductor de Luzu TV decidiera retransmitir la entrevista que Granados le realizó a Messi. Este gesto fue bien recibido por el humorista, sin embargo, sus compañeros de Olga no pensaron lo mismo.

En diálogo con Intrusos, Migue Granados reveló: “A mí me gustó de verdad que ellos reaccionen. Estratégicamente, yo hubiese hecho lo mismo, pero para algunos compañeros, no fue ético”.

J.C.C